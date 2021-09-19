"Свободи потрібно захищати": глава МЗС Британії виступила на захист пакту з Австралією і США

За словами Ліз Трас, Великобританія прагне налагодити "міцні зв'язки в сфері безпеки" по всьому світу, тому держави і створили об'єднання AUKUS.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас висловилася на захист пакту, підписаного між Сполученим Королівством, США та Австралією про створення об'єднання AUKUS. За її словами, метою об'єднання є забезпечення "безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні". Про це вона написала у своїй колонці для Telegraph.

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Міністр заявила, що Великобританія завжди досягала успіху в тому, щоб залишатися "зовнішньо орієнтованою нацією".

"Свободи потрібно захищати, тому ми також налагоджуємо міцні зв'язки в сфері безпеки по всьому світу. Ось чому минулого тижня прем'єр-міністр оголосив разом з нашими друзями президентом (США Джо) Байденом і прем'єр-міністром (Австралії Скоттом) Моррісоном про створення нового партнерства в області безпеки під назвою AUKUS", — пише Трас.

За її словами, в рамках об'єднання країни будуть використовувати передові технології, починаючи від сучасних атомних підводних човнів і закінчуючи вивченням штучного інтелекту і квантовими обчисленнями.

"Це показує нашу готовність твердо захищати наші інтереси і боротися з недобросовісними і зловмисними діями. Це також показує нашу прихильність безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", — додала глава МЗС.

Міністр також зазначила, що у випадку з AUKUS мова йде не тільки про зовнішню політику в абстрактному сенсі, але і про надання послуг людям "по всій Великобританії і за її межами" шляхом налагодження партнерства з країнами-однодумцями "для створення коаліцій, заснованих на загальних цінностях та інтересах ".

"Наприклад, наш новий пакт про безпеку не тільки зробить нас більш безпечними будинку, але і створить сотні нових висококваліфікованих робочих місць (…) Ось чому ми поглиблюємо наші зв'язки з найбільшими і найбільш швидко зростаючими економіками світу, в тому числі в Індо-Тихоокеанському регіоні", — запевнила Трас.

Журналісти видання зазначили, що колонка глави британського МЗС була опублікована на тлі жорсткої реакції Євросоюзу на співпрацю між трьома країнами, яку Франція охарактеризувала як "неприйнятну поведінку між союзниками і партнерами". Слідом за цим президент Франції Еммануель Макрон відкликав послів країни з Вашингтона і Канберри.

У свою чергу посол Німеччини в Великобританії припустив, що нове об'єднання AUKUS загрожує "узгодженості та єдності Заходу".

Нагадаємо, що суть претензій Франції полягає в тому, що в рамках цього об'єднання Австралія придбає 8 атомних підводних човнів, вироблених за американською технологією. На тлі цього Канберра відмовилася від контракту з Францією на виробництво дизельних підводних човнів, які гірше за характеристиками, ніж атомні.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав угоду "ударом в спину". Також він пояснив, що Париж вирішив не відкликати послів з Лондона, так як Франція вже знала про "постійний опортунізм Великобританії" і тому в таких діях немає необхідності.

Раніше журналісти з посиланням на джерело в уряді повідомляли, що об'єднання AUKUS в першу чергу націлене на протидію Китаю.