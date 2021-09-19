В Турции появится 29-метровая достопримечательность в форме чашки чая (фото)

Новое здание строят в рамках проекта "Чайный базар" в городе Ризе. Местные власти надеются, что локация привлечет еще больше туристов.

В Турции пьют чай из стаканов, которые называются бардак. А провинция Ризе и ее административный центр с одноименным названием, которые находятся на берегу Черного моря, ассоциируются именно с этим напитком. Поэму местные власти решили подарить городу свой, "чайный", символ, поэтому сейчас идет строительство здания в форме чайного стакана, высота которого составляет 29 метров, сообщает sabah.com.tr

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По расчетам местных властей новая локация привлечет в город еще больше туристов.

Новое задние строят в рамках большого строительного проекта "Чайный базар" в городе Ризе.

Местные власти считают, что этот проект будет способствовать развитию региона.По словам представителя власти Ремзи Гюзеля, это здание привлечет как местных, так и иностранных туристов. А еще, добавил он, просто приятно видеть этот большой "чайный стакан" в центре Ризе.

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