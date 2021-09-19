У Туреччині з'явиться 29-метрова пам'ятка в формі чашки чаю (фото)

Нова будівля будують в рамках проекту "Чайний базар" у місті Різе. Місцева влада сподівається, що локація приверне ще більше туристів.

У Туреччині п'ють чай зі склянок, які називаються бардак. А провінція Різе і її адміністративний центр з однойменною назвою, які знаходяться на березі Чорного моря, асоціюються саме з цим напоєм. Поему місцева влада вирішила подарувати місту свій, "чайний", символ, тому зараз йде будівництво будівлі у формі чайного склянки, висота якого становить 29 метрів, повідомляє sabah.com.tr

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За розрахунками місцевої влади нова локація приверне до міста ще більше туристів.

Нове задні будують в рамках великого будівельного проекту "Чайний базар" у місті Різе.

Місцева влада вважає, що цей проект буде сприяти розвитку регіона.По словами представника влади Ремзі Гюзель, ця будівля приверне як місцевих, так і іноземних туристів. А ще, додав він, просто приємно бачити цей великий "чайний стакан" в центрі Різе.

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