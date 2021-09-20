"Меня спросили — я ответил": журналисты узнали, как Байден объяснил Путину слова об "убийце"

По информации СМИ, президент США заверил своего российского коллегу, что его заявление "не было чем-то преднамеренным".

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 13 апреля пожаловался американскому лидеру на то, что тот назвал его "убийцей" в одном из интервью. В ответ глава Штатов заверил, что просто ответил на поставленный журналистом вопрос. Об этом говорится в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Коста "Опасность" (Peril), сообщает ABC News.

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"Я расстроен, что вы назвали меня убийцей", — сказал Путин Байдену во время телефонной беседы.

В ответ президент США заявил, что сделанное им заявление "не было чем-то преднамеренным".

"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью на совершенно другую тему", — сказал Байден, перед тем, как пригласить Путина на личную встречу в Вашингтон.

Помимо этого в книге говорится о первых месяцах пребывания Байдена в Белом доме и его отношению к "наследию" своего предшественника на президентском посту Дональда Трампа.

"Существование Трампа пронизывало Белый дом (…) Однажды ночью Байден забрел в комнату, где был огромный экран на всю стену. Чтобы расслабиться, Трамп обычно загружал программы для виртуальных игр на самых известных полях для гольфа. "Что е****ый козел", — сказал однажды Байден, рассматривая игрушки бывшего президента", — говорится в отрывке из книги.

"Опасность" поступит в продажу во вторник, 21 сентября.

Напомним, в марте этого года Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина убийцей.

Сам президент РФ в одном из интервью заявил, что не удивился словам Байдена, добавив, что "таких обвинений слышал десятки".

Также Путин утверждал, что после того, как Байден назвал его "убийцей", американский президент позвонил российскому лидеру и "объяснился". При этом президент РФ заверил, что объяснения его устроили.