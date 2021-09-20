"Мене запитали — я відповів": журналісти дізналися, як Байден пояснив Путіну слова про "вбивцю"
За інформацією ЗМІ, президент США запевнив свого російського колегу, що його заява "не була чимось навмисним".
Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 13 квітня поскаржився американському лідерові на те, що той назвав його "вбивцею" в одному з інтерв'ю. У відповідь глава Штатів запевнив, що просто відповів на поставлене журналістом запитання. Про це йдеться в новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда і Роберта Коста "Небезпека" (Peril), повідомляє ABC News.
"Я засмучений, що ви назвали мене вбивцею", — сказав Путін Байдену під час телефонної бесіди.
У відповідь президент США заявив, що зроблена ним заява "не було чимось навмисним".
"Мені поставили запитання. Я відповів. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему", — сказав Байден, перед тим, як запросити Путіна на особисту зустріч у Вашингтон.
Крім цього, в книзі йдеться про перші місяці перебування Байдена в Білому домі і його ставлення до "спадщини" свого попередника на президентському посту Дональда Трампа.
"Існування Трампа пронизувало Білий дім (...) Одного разу вночі Байден забрів у кімнату, де був величезний екран на всю стіну. Щоб розслабитися, Трамп зазвичай завантажував програми для віртуальних ігор на найвідоміших полях для гольфу. "Що йо **** ий козел", — сказав одного разу Байден, розглядаючи іграшки колишнього президента", — йдеться в уривку з книги.
"Небезпека" надійде в продаж у вівторок, 21 вересня.
Нагадаємо, у березні цього року Байден ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи вважає він свого російського колегу Володимира Путіна вбивцею.
Сам президент РФ в одному з інтерв'ю заявив, що не здивувався словами Байдена, додавши, що "таких звинувачень чув десятки".
Також Путін стверджував, що після того, як Байден назвав його "вбивцею", американський президент зателефонував російському лідерові й "освідчився". При цьому президент РФ запевнив, що пояснення його влаштували.