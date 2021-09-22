"Присылал видео, как отрезают головы": силовики допросили бывшую девушку "пермского стрелка"

Тимур Бекмансуров отрицательно отзывался о человечестве, однополых браках, мигрантах и заявлял, что люди "прогнили".

Силовики допросили бывшую девушку 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего теракт в Перми. Об этом пишет Shot.

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По словам девушки, в момент расстрела студентов в ПГНИУ она находилась в здании, однако звуков стрельбы или криков не слышала. Бывшая возлюбленная была шокирована, что стрельбу в Пермском госуниверситете устроил Тимур Бекмансуров.

Тимур Бекмансуров — откровения бывшей девушки

С "пермским стрелком" девушка познакомилась еще в школе, а близко они начали общаться в 7-м классе.

"Он был приветливым и общительным мальчиком. Конфликтов в школе не было, посещал театральный кружок. Позже наше общение прекратилось, так как Тимур стал отправлять другим ребятам из класса мои фотографии, которые я отправляла ему лично. Объяснить свой поступок не смог, но этим меня обидел, и мы перестали общаться", — продолжила девушка.

Как призналась бывшая возлюбленная террориста, встречаться с Тимуром Бекмансуровым она начала в девятом классе, однако отношения продлились всего полгода. Причиной разрыва послужило то, что "пермский стрелок" не выполнил свое обещание о том, что они больше не будут скрывать свои отношения.

С Тимуром Бекмансуровым, как рассказывает девушка, она снова сошлась в 2020 году и на этот раз они встречались около года.

"Тимур не жадный, воспитанный, в общественных местах вел себя адекватно. Обнимал меня, целовал, поддерживал. Кроме меня Тимур с девушками не встречался и сексуальные отношения никогда не поддерживал. Мы с ним в половую связь не вступали. Бекмансурову это было неинтересно, и на такие темы мы даже не разговаривали", — продолжила девушка и подчеркнула, что из-за учебы они редко виделись, а общались в соцсетях и по телефону.

Девушка перестала общаться с Тимуром Бекмансуровым в мае 2021 года, а инициатором разрыва стал юноша. Бывшую возлюбленную также пугало, что "пермский стрелок" рассказывал ей про расстрел людей в положительном ключе и считал, что это "прикольно".

Тимур Бекмансуров — увлечение историей и оружием

Как рассказывает девушка, после расстрела учеников в школе Казани Тимур Бекмансуров не осуждал действия стрелка Ильназа Галявиева.

"Пару раз Бекмансуров присылал мне видео, как стреляют из оружия по людям, в группы людей, как отрезают головы. Мне это было неприятно, и я ему это высказывала, но Тимур говорил, что это нормально. Вообще, о человечестве он отзывался отрицательно, поясняя, что люди "прогнили", осуждая однополые отношения, людей с темным цветом кожи — мигрантов. Высказывался, что разочаровался во всей сложившейся ситуации в мире. Бекмансуров в Бога не верил и вообще ни в кого не верил", — вспоминает бывшая возлюбленная террориста.

Тимур Бекмансуров очень увлекался историей и оружием, и состоял в тематических группах в соцсетях. В марте 2021 года у Тимура возникли проблемы с психиатром при прохождении комиссии. Посещение платного приема у специалиста решило проблему и "пермскому стрелку" выдали разрешение на ношение оружия, из которого он учился стрелять на местном полигоне.

"Что побудило Бекмансурова на такие действия, мне неизвестно. Почему он так поступил и что было в его голове, я сказать не могу. Он не был злым человеком, он, наоборот, постоянно отшучивался, агрессию открыто не проявлял", — добавила бывшая девушка террориста.

Тимур Бекмансуров — проблемы со здоровьем и отношения с матерью

Террорист часто жаловался своей девушке, что по утрам у него болит голова и он отчетливо слышит звон. Тимур признавался, что употребляет вещества от головной боли.

"Употреблял снюс. Сигареты он не курил, алкоголь не употреблял. Максимум мог выпить баночку пива. Тимур говорил, что хочет служить по контракту. Однако у него были проблемы со здоровьем. А именно ставили диагноз: бронхиальная астма и плоскостопие", — вспоминает бывшая возлюбленная "пермского стрелка".

У Тимура Бекмансурова было множество шрамов на теле, которые появились после операций и устранения патологий. С матерью, как рассказывает девушка, у террориста были сложные отношения и он близко с ней не общался.

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Бывшая возлюбленная стрелка ни разу не видела, чтобы Тимур Бекмансуров проявлял ласку к своей матери. Всю свою любовь террорист отдавал домашнему коту.

"Отец Тимура жил за пределами города. Родители развелись, когда ему было 5–6 лет, отец исправно платил алименты. О нем Тимур отзывался положительно, говорил, что проходил службу по контракту и ранее служил в правоохранительных органах", — подытожила девушка, которая встречалась с Тимуром Бекмансуровым, устроившим теракт в Перми.

Стрельба в Перми — хронология теракта

20 сентября произошла стрельба в Перми, в ходе которой погибло 8 человек, и больше 30 получили травмы и различные ранения. Теракт в ПГНИУ устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, который учился в этом же университете на юридическом факультете.

Российские издания и пресс-служба ПГНИУ опубликовали информацию о том, что террориста ликвидировали силовики, прибывшие на место теракта. Однако позже МВД в пресс-релизе опровергло эти данные и сообщило, что Тимур Бекмансуров жив и находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Накануне теракта Тимур Бекмансуров опубликовал в соцсетях послание, в котором подробно объяснил свои мотивы и рассказал, как именно покупал оружие.

В больнице подтвердили, что Тимур Бекмансуров жив находится под усиленной охраной. Для безопасности, чтобы террористу никто не отомстил, выделили 20 правоохранителей.

21 сентября появилась расшифровка допроса матери "пермского стрелка" Натальи Бекмансуровой, которая рассказала, как проходило детство ее сына и чем увлекался Тимур перед терактом в Перми.