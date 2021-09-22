"Надсилав відео, як відрізають голови": силовики допитали колишню дівчину "пермського стрілка"

Тимур Бекмансуров негативно відгукувався про людство, одностатеві шлюби, мігрантів і заявляв, що люди "прогнили".

Силовики допитали колишню дівчину 18-річного Тимура Бекмансурова, який влаштував теракт у Пермі. Про це пише Shot.

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За словами дівчини, в момент розстрілу студентів в ПДНІУ вона перебувала в будівлі, проте звуків стрілянини або криків не чула. Колишня кохана була шокована, що стрілянину в Пермському держуніверситеті влаштував Тимур Бекмансуров.

Тимур Бекмансуров — одкровення колишньої дівчини

З "пермським стрільцем" дівчина познайомилася ще в школі, а близько вони почали спілкуватися в 7-му класі.

"Він був привітним і товариським хлопчиком. Конфліктів у школі не було, відвідував театральний гурток. Пізніше наше спілкування припинилося, оскільки Тимур став надсилати іншим хлопцям з класу мої фотографії, які я відправляла йому особисто. Пояснити свій вчинок не зміг, але цим мене образив, і ми перестали спілкуватися", — продовжила дівчина.

Як зізналася колишня кохана терориста, зустрічатися з Тимуром Бекмансуровим вона почала в дев'ятому класі, проте стосунки тривали всього пів року. Причиною розриву стало те, що "пермський стрілок" не виконав свою обіцянку про те, що вони більше не будуть приховувати свої стосунки.

З Тимуром Бекмансуровим, як розповідає дівчина, вона знову зійшлася у 2020 році, і на цей раз вони зустрічалися близько року.

"Тимур не жадібний, вихований, у громадських місцях поводився адекватно. Обіймав мене, цілував, підтримував. Крім мене, Тимур з дівчатами не зустрічався і сексуальні стосунки ніколи не підтримував. Ми з ним у статевий зв'язок не вступали. Бекмансурову це було нецікаво, і на такі теми ми навіть не розмовляли", — продовжила дівчина і підкреслила, що через навчання вони рідко бачилися, а спілкувалися в соціальних мережах і по телефону.

Дівчина перестала спілкуватися з Тимуром Бекмансуровим у травні 2021 року, а ініціатором розриву став юнак. Колишню кохану також лякало, що "пермський стрілок" розповідав їй про розстріл людей у позитивному ключі і вважав, що це "прикольно".

Тимур Бекмансуров — захоплення історією і зброєю

Як розповідає дівчина, після розстрілу учнів у школі Казані Тимур Бекмансуров не засуджував дії стрілка Ільназа Галявієва.

"Кілька разів Бекмансуров надсилав мені відео, як стріляють зі зброї по людях, у групи людей, як відрізають голови. Мені це було неприємно, і я йому це говорила, але Тимур говорив, що це нормально. Взагалі, про людство він відгукувався негативно, пояснюючи, що люди "прогнили", засуджуючи одностатеві стосунки, людей із темним кольором шкіри — мігрантів. Висловлювався, що розчарувався у всій ситуації, що склалася в світі. Бекмансуров у Бога не вірив і взагалі ні в кого не вірив", — згадує колишня кохана терориста .

Тимур Бекмансуров дуже захоплювався історією та зброєю і перебував у тематичних групах у соцмережах. У березні 2021 року у Тимура виникли проблеми з психіатром при проходженні комісії. Відвідування платного прийому в спеціаліста вирішило проблему, і "пермському стрілку" видали дозвіл на носіння зброї, з якої він навчався стріляти на місцевому полігоні.

"Що спонукало Бекмансурова на такі дії, мені невідомо. Чому він так вчинив і що було в його голові, я сказати не можу. Він не був злою людиною, він, навпаки, постійно жартував, агресію відкрито не виявляв", — додала колишня дівчина терориста.

Тимур Бекмансуров — проблеми зі здоров'ям і стосунки з матір'ю

Терорист часто скаржився своїй дівчині, що вранці в нього болить голова і він виразно чує дзвін. Тимур зізнавався, що вживає речовини від головного болю.

"Використовував снюс. Сигарети він не курив, алкоголь не вживав. Максимум міг випити баночку пива. Тимур говорив, що хоче служити за контрактом. Однак у нього були проблеми зі здоров'ям. А саме ставили діагноз: бронхіальна астма і плоскостопість", — згадує колишня кохана "пермського стрілка".

У Тимура Бекмансурова було безліч шрамів на тілі, які з'явилися після операцій і усунення патологій. З матір'ю, як розповідає дівчина, у терориста були складні стосунки, і він близько з нею не спілкувався.

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Колишня кохана стрілка жодного разу не бачила, щоб Тимур Бекмансуров виявляв ласку до своєї матері. Всю свою любов терорист віддавав домашньому коту.

"Батько Тимура жив за межами міста. Батьки розлучилися, коли йому було 5-6 років, батько справно платив аліменти. Про нього Тимур відгукувався позитивно, говорив, що проходив службу за контрактом і раніше служив в правоохоронних органах", — підсумувала дівчина, яка зустрічалася з Тимуром Бекмансуровим, який влаштував теракт у Пермі.

Стрілянина в Пермі — хронологія теракту

20 вересня відбулася стрілянина в Пермі, в ході якої загинуло 8 осіб і більше 30 отримали травми та різні поранення. Теракт у ПДНІУ влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров, який навчався в цьому ж університеті на юридичному факультеті.

Російські видання та пресслужба ПДНІУ опублікували інформацію про те, що терориста ліквідували силовики, які прибули на місце теракту. Однак пізніше МВС у пресрелізі спростувало ці дані й повідомило, що Тимур Бекмансуров живий і перебуває у вкрай важкому стані в лікарні.

Напередодні теракту Тимур Бекмансуров опублікував у соцмережах послання, в якому докладно пояснив свої мотиви і розповів, як саме купував зброю.

У лікарні підтвердили, що Тимур Бекмансуров живий перебуває під посиленою охороною. Для безпеки, щоб терористові ніхто не помстився, виділили 20 правоохоронців.

21 вересня з'явилася розшифровка допиту матері "пермського стрілка" Наталії Бекмансурової, яка розповіла, як проходило дитинство її сина і чим захоплювався Тимур перед терактом у Пермі.