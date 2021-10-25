Эрдоган откроет первый международный аэропорт в Карабахе
Это будет уже третий визит президента Турции на территорию Азербайджана после войны в Карабахе. Глава государства выступит с речью на церемонии открытия объекта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 26 октября, посетит Нагорный Карабах, чтобы принять участие в церемонии открытия первого международного аэропорта Физули. Это будет уже третий визит главы турецкого государства на территорию Азербайджана за последний год. Об этом сообщает издание TRT Haber.
Известно, что турецкий президент выступит на церемонии с речью, а до этого его торжественно встретит президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Аэропорт, построенный Азербайджаном после получения контроля над частью территорий Нагорного Карабаха в результате вооруженного противостояния с Арменией в 2020 году, начнет работу сразу после официальных мероприятий.
Известно, что после завершения войны Эрдоган посещал Азербайджан дважды — в декабре 2020 года он выступил с речью на военном "Параде победы" в Баку, а в июне 2021 года посетил Шушу в Нагорном Карабахе.
5 сентября был выполнен тестовый полет в аэропорт Физули — самолет "Карабах" авиакомпании AZAL приземлился там после вылета из Баку. Помимо этого в Физули приземлился грузовой самолет Boeing 747-400, пишет агентство "Анадолу". Аппарат тогда впервые доставил грузы в Карабах по воздуху. Строительство аэропорта было начато в январе этого года.
Напомним, что в результате недавней войны между Арменией и Азербайджаном, завершившейся в ноябре 2020 года, семь районов Азербайджана, прилегающих к Нагорному Карабаху, вернулись под контроль Баку. Ранее эти районы находились под контролем Армении.
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