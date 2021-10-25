Эрдоган откроет первый международный аэропорт в Карабахе

Это будет уже третий визит президента Турции на территорию Азербайджана после войны в Карабахе. Глава государства выступит с речью на церемонии открытия объекта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 26 октября, посетит Нагорный Карабах, чтобы принять участие в церемонии открытия первого международного аэропорта Физули. Это будет уже третий визит главы турецкого государства на территорию Азербайджана за последний год. Об этом сообщает издание TRT Haber.

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Известно, что турецкий президент выступит на церемонии с речью, а до этого его торжественно встретит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Аэропорт, построенный Азербайджаном после получения контроля над частью территорий Нагорного Карабаха в результате вооруженного противостояния с Арменией в 2020 году, начнет работу сразу после официальных мероприятий.

Известно, что после завершения войны Эрдоган посещал Азербайджан дважды — в декабре 2020 года он выступил с речью на военном "Параде победы" в Баку, а в июне 2021 года посетил Шушу в Нагорном Карабахе.

5 сентября был выполнен тестовый полет в аэропорт Физули — самолет "Карабах" авиакомпании AZAL приземлился там после вылета из Баку. Помимо этого в Физули приземлился грузовой самолет Boeing 747-400, пишет агентство "Анадолу". Аппарат тогда впервые доставил грузы в Карабах по воздуху. Строительство аэропорта было начато в январе этого года.

[ + – ] Аэропорт Физули Фото: Twitter

Напомним, что в результате недавней войны между Арменией и Азербайджаном, завершившейся в ноябре 2020 года, семь районов Азербайджана, прилегающих к Нагорному Карабаху, вернулись под контроль Баку. Ранее эти районы находились под контролем Армении.

Также Фокус рассказывал о беспилотниках турецких Bayraktar, которые помогли Азербайджану одержать победу в войне против Армении в Карабахе.