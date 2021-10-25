Ердоган відкриє перший міжнародний аеропорт у Карабасі

Це буде вже третій візит президента Туреччини на територію Азербайджану після війни в Карабасі. Глава держави виступить із промовою на церемонії відкриття об'єкта.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у вівторок, 26 жовтня, відвідає Нагірний Карабах, щоб взяти участь у церемонії відкриття першого міжнародного аеропорту Фізулі. Це буде вже третій візит глави турецької держави на територію Азербайджану за останній рік. Про це повідомляє видання TRT Haber.

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Відомо, що турецький президент виступить на церемонії з промовою, а до цього його урочисто зустріне президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Аеропорт, побудований Азербайджаном після отримання контролю над частиною територій Нагірного Карабаху в результаті збройного протистояння з Вірменією у 2020 році, почне роботу відразу після офіційних заходів.

Відомо, що після завершення війни Ердоган відвідував Азербайджан двічі — у грудні 2020 року він виступив із промовою на військовому "Параді перемоги" в Баку, а в червні 2021 роки відвідав Шушу в Нагірному Карабасі.

5 вересня був виконаний тестовий політ в аеропорт Фізулі — літак "Карабах" авіакомпанії AZAL приземлився там після вильоту з Баку. Крім цього, у Фізулі приземлився вантажний літак Boeing 747-400, пише агентство "Анадолу". Апарат тоді вперше доставив вантажі в Карабах повітрям. Будівництво аеропорту було розпочато в січні цього року.

[ + – ] аеропорт Фізулі Фото: Twitter

Нагадаємо, що в результаті недавньої війни між Вірменією та Азербайджаном, що завершилася в листопаді 2020 року, сім районів Азербайджану, прилеглих до Нагірного Карабаху, повернулися під контроль Баку. Раніше ці райони перебували під контролем Вірменії.

Також Фокус розповідав про безпілотники турецьких Bayraktar, які допомогли Азербайджану здобути перемогу у війні проти Вірменії в Карабасі.