В Турции газ подорожал на 50% из-за разногласий с "Газпромом": отразилось на ценах на АЗС и курсе лиры

Повышение цены на газ повлияет на показатель инфляции в Турции, которая в сентябре достигла самого высокого уровня с марта 2019 года. Турецкая лира за последний год ослабла на 23%

Правительство Турции повысило на 47% тариф на газ, который операторы госкомпании BOTAS продают электростанциям. Об этом свидетельствуют данные аналитической финкомпании ICIS.

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В ноябре за газ будут платить 4 тыс. турецких лир (405 долларов) за 1 тыс. кубометров. Ожидается, что спрос на газ внутри Турции в этом году составит рекордные 60 млрд кубометров, отметили в компании.

Четыре источника ICIS, знакомые с ситуацией на рынке, сказали, что в Турции наблюдается дефицит поставок газа из России в размере 25 млн кубометров в день. Причиной этому стали разногласия в размере выплат "Газпрому" по решению арбитражного суда.

Представители BOTAS уже попросили крупные промышленные предприятия сократить расход газа. В холодные месяцы ICIS прогнозирует увеличение потребления топлива.

Один из собеседников компании признал, что если BOTAS увеличит поставки сжиженного газа через северные терминалы, ей все равно понадобится газ из России, чтобы поддержать давление в системе в районе Стамбула.

Один из частных импортеров газа начал получать российский газ по цене 270 долларов за 1 тыс. кубометров через газопровод "Турецкий поток" после заключения сделки с участием "Газпрома" и BOTAS. Это предприятие отбирает около 3 млн кубометров в день.

После этого газ импортер продаст газ BOTAS по цене 500 долларов за 1 тыс. кубометров или выше. Такой ценовой уровень превышает тариф, по которому платили за газ электростанции, добавили в ICIS.

По информации BOTAS, цена на газ, используемый в промышленности, вырастит более чем на 48%. Повышение цены может оказать влияние на показатель инфляции в Турции, которая в сентябре выросла до 19,58%, самого высокого уровня с марта 2019 года.

Турецкая газета Daily Sabah пишет, что Турция зависит от трубопроводного газа из России, Азербайджана и Ирана, а также от импорта сжиженного газа из Нигерии и Алжира.

В этом году спрос на газ вырастит примерно на 20% из-за расхода топлива на покрытие дефицита при производстве гидроэлектроэнергии. Рост цен на газ и импортный уголь привел к увеличению оптовых цен на электроэнергию почти на 44% с начала года.

Также счета для домохозяйств, использующих газ для отопления, в этом году выросли почти на 19%, а для электростанций – на 69%.

Bloomberg сообщило об увеличении цен на бензин и дизтопливо на турецких АЗС на фоне роста цен на энергоносители и резкого падения курса лиры. Бензин в Турции сейчас торгуется на уровне около 0,8 долларов за литр, а дизельное топливо продается по цене почти 0,9 долларов за литр. Курс лиры потерял по отношению к доллару 7,5% в этом месяце. Валюта ослабла на 23% в этом году, что является худшим показателем среди валют развивающихся стран, отметило Bloomberg.

Фокус ранее писал, что европейские компании вынуждены выбирать уголь для производства электроэнергии, поскольку цены на газ растут.

В Украине поставщики газа хотели в среднем увеличить стоимость услуг почти на 200%. Тарифы на доставку газа планировали поднять с 1,44 до 4,14 грн за кубометр.

В нескольких областях Украины ряд бюджетных учреждений оказались перед риском остаться без тепла в отопительном сезоне.