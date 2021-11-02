У Туреччині газ подорожчав на 50% через розбіжності з "Газпромом": позначилося на цінах на АЗС і курсі ліри

Підвищення ціни на газ уплине на показник інфляції в Туреччині, яка у вересні досягла найвищого рівня з березня 2019 року. Турецька ліра за останній рік ослабла на 23%

Уряд Туреччини підвищив на 47% тариф на газ, який оператори держкомпанії BOTAS продають електростанціям. Про це свідчать дані аналітичної фінкомпанії ICIS.

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У листопаді за газ платитимуть 4 тис. турецьких лір (405 доларів) за 1 тис. кубометрів. Очікується, що попит на газ усередині Туреччини цього року становитиме рекордні 60 млрд кубометрів, зазначили в компанії.

Чотири джерела ICIS, знайомі з ситуацією на ринку, сказали, що в Туреччині спостерігається дефіцит поставок газу з Росії у розмірі 25 млн кубометрів на день. Причиною цього стали розбіжності в розмірі виплат Газпрому за рішенням арбітражного суду.

Представники BOTAS уже попросили великі промислові підприємства скоротити витрати газу. У холодні місяці ICIS прогнозує збільшення споживання палива.

Один зі співрозмовників компанії визнав, що якщо BOTAS збільшить постачання зрідженого газу через північні термінали, їй все одно знадобиться газ із Росії, щоб підтримати тиск у системі в районі Стамбула.

Один із приватних імпортерів газу почав отримувати російський газ за ціною 270 доларів за 1 тис. кубометрів через газопровід "Турецький потік" після укладання угоди за участю "Газпрому" та BOTAS. Це підприємство відбирає близько 3 млн кубометрів на день.

Після цього імпортер продасть газ BOTAS за ціною 500 доларів за 1 тис. кубометрів або вище. Такий ціновий рівень перевищує тариф, за яким платили за газ електростанції, додали в ICIS.

За інформацією BOTAS, ціна на газ, що використовується у промисловості, зросте більш ніж на 48%. Підвищення ціни може вплинути на показник інфляції в Туреччині, яка у вересні зросла до 19,58%, найвищого рівня з березня 2019 року.

Турецька газета Daily Sabah пише, що Туреччина залежить від трубопровідного газу з Росії, Азербайджану й Ірану, а також від імпорту зрідженого газу з Нігерії й Алжиру.

Цього року попит на газ виросте приблизно на 20% через витрату палива на покриття дефіциту при виробництві гідроелектроенергії. Зростання цін на газ та імпортне вугілля призвело до збільшення оптових цін на електроенергію майже на 44% із початку року.

Також рахунки для домогосподарств, які використовують газ для опалення, цього року зросли майже на 19%, а електростанцій – на 69%.

Bloomberg повідомило про збільшення цін на бензин і дизпаливо на турецьких АЗС на тлі зростання цін на енергоносії та різкого падіння курсу ліри. Бензин у Туреччині зараз торгується на рівні близько $0,8 за літр, а дизельне паливо продають за ціною майже $0,9 за літр. Курс ліри втратив у відношенні до долара 7,5% цього місяця. Валюта ослабла на 23% цього року, що є найгіршим показником серед валют країн, що розвиваються, зазначило Bloomberg.

Фокус раніше писав, що європейські компанії змушені обирати вугілля для виробництва електроенергії, оскільки ціни на газ зростають.

В Україні постачальники газу хотіли в середньому збільшити вартість послуг на майже 200%. Тарифи на доставку газу планували підняти з 1,44 до 4,14 грн за кубометр.

У кількох областях України низка бюджетних установ опинилася перед ризиком залишитися без тепла в опалювальному сезоні.