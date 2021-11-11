В лагере беженцев на польско-белорусской границе умер 14-летний ребенок, — СМИ

Причиной смерти стала простуда. Белорусские службы доставили ребенка из лагеря беженцев в больницу, однако спасти его не удалось.

В лагере беженцев на территории Беларуси, рядом с пропускным пунктом "Кузница" на границе с Польшей, скончался 14-летний курд. Об этом со ссылкой на источники в лагере в четверг, 11 ноября, сообщает польское издание OKO.press.

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Журналисты со ссылкой на иракца по имени Раванд, который также находится на территории лагеря, сообщают, что мальчик умер от простуды. Перед этим белорусские пограничники доставили его в больницу, однако спасти жизнь ребенка не удалось.

Через некоторое время эту информацию изданию подтвердил еще один мигрант.

"Ребенок мертв, да", — сказал источник.

Журналисты отмечают, что поддерживать связь с беженцами в лагере становится все сложнее, так как их телефоны и другие гаджеты разряжаются.

В свою очередь Пограничный комитет Беларуси подтвердил, что у ребенка возникли проблемы со здоровьем, однако "информация о случае гибели среди беженцев не соответствует действительности".

"Ночью медики пограничной службы помогли ребенку, у которого были обнаружены признаки переохлаждения", — сообщили в ведомстве.

По данным "Радио Свобода", с 4 августа по 29 октября на границе было зафиксировано не менее девяти случаев смерти среди мигрантов.

Напомним, 8 ноября к польской границе из Беларуси пришла колонна беженцев из Ирака, Афганистана и других стран. Несколько тысяч мигрантов требуют пропустить их в Европу. Польские власти обвиняют белорусских коллег в провокации.

Спустя некоторое время двум группам беженцев удалось прорваться через польскую границу, однако впоследствии их задержали.

Ранее Фокус писал, что в Бундестаге предложили разместить беженцев на территории Украины на время, пока они не пройдут процедуру получения убежища в странах ЕС. В ответ секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что немецким депутатам стоит "взять мигрантов к себе домой", а если места не хватит — разместить их в здании парламента ФРГ.