У таборі біженців на польсько-білоруському кордоні померла 14-річна дитина, — ЗМІ

Причиною смерті стала застуда. Білоруські служби доставили дитину з табору біженців до лікарні, проте врятувати її не вдалося.

У таборі біженців на території Білорусі, поряд із пропускним пунктом "Кузьниця" на кордоні з Польщею, помер 14-річний курд. Про це з посиланням на джерела у таборі в четвер, 11 листопада, повідомляє польське видання OKO.press.

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Журналісти з посиланням на іракця на ім'я Раванд, який також перебуває на території табору, повідомляють, що хлопчик помер від застуди. Перед цим білоруські прикордонники доправили його до лікарні, однак урятувати життя дитини не вдалося.

Через деякий час цю інформацію підтвердив виданню ще один мігрант.

"Дитина мертва, так", — сказало джерело.

Журналісти зазначають, що підтримувати зв'язок із біженцями в таборі стає дедалі складніше, оскільки їхні телефони й інші гаджети розряджаються.

У свою чергу, Прикордонний комітет Білорусі підтвердив, що в дитини виникли проблеми зі здоров'ям, проте "інформація про випадок загибелі серед біженців не відповідає дійсності".

"Уночі медики прикордонної служби допомогли дитині, у якої було виявлено ознаки переохолодження", — повідомили у відомстві.

За даними "Радіо Свобода", з 4 серпня по 29 жовтня на кордоні було зафіксовано щонайменше дев'ять випадків смерті серед мігрантів.

Нагадаємо, 8 листопада до польського кордону з Білорусі прийшла колона біженців із Іраку, Афганістану й інших країн. Декілька тисяч мігрантів вимагають пропустити їх до Європи. Польська влада звинувачує білоруських колег у провокації.

Через деякий час двом групам біженців вдалося прорватися через польський кордон, проте їх затримали.

Раніше Фокус писав, що в Бундестазі запропонували розмістити біженців на території України на той час, поки вони не пройдуть процедуру отримання притулку в країнах ЄС. У відповідь секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов заявив, що німецьким депутатам варто "взяти мігрантів до себе додому", а якщо не вистачить місця — розмістити їх у будівлі парламенту ФРН.