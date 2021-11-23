"Может полыхнуть": Совбез РФ заговорил о миллионах беженцев из Украины в случае кризиса

Секретарь ведомства Патрушев обвинил Запад в создании миграционного кризиса путем "вмешательства" в дела других стран.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что из-за возможного масштабного кризиса в Украине миллионы граждан "побегут искать приют в других местах", как жители Афганистана, Сирии и других стран, которые пытались попасть на территорию Евросоюза через Беларусь. Об этом он сказал в интервью изданию "Аргументы и факты" во вторник, 23 ноября.

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Патрушев, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, заявил, что страны Запада должны "отказаться от своей политики вмешательства" в дела других государств и от "навязывания своих убеждений" при помощи военной силы.

В качестве примера глава Совбеза РФ привел Ирак, мигранты откуда пытались попасть в Европу после смерти президента Саддама Хусейна.

"Бегут из Ливии, где Запад уничтожил главу государства Муаммара Каддафи и довел страну до развала. В Афганистане (…) прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии (…) пытались физически устранить президента Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический конфликт", — сказал Патрушев.

Затем представитель властей страны-агрессора заявил, что Запад "фактически установил свой протекторат" в Украине, "разрушил" ее экономику и "довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты".

"В любой момент (в) Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", — считает секретарь Совбеза РФ.

Напомним, на днях журналисты Bloomberg сообщили о призыве десятков тысяч резервистов в России для подготовки полномасштабного вторжения в Украину. Начальник ГРУ Украины Буданов сообщил, что РФ планирует совершить нападение на Украину в январе-феврале 2022 года.

В Кремле назвали заявления об исходящей от РФ прикрытием для "провокаций" со стороны Украины, и пообещали "самые-самые серьезные последствия" в случае их реализации. Помимо этого представители российских властей указали, что Вооруженные силы России не будут использованы против Киева.