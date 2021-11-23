"Може спалахнути": Рада безпеки РФ заговорила про мільйони біженців з України у разі кризи

Секретар відомства Патрушев звинуватив Захід у створенні міграційної кризи шляхом "втручання" у справи інших країн.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев припустив, що через можливу масштабну кризу в Україні мільйони громадян "втечуть шукати притулок в інших місцях", як жителі Афганістану, Сирії та інших країн, які намагалися потрапити на територію Євросоюзу через Білорусь. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Аргументи та факти" у вівторок, 23 листопада.

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Патрушев, коментуючи ситуацію на білорусько-польському кордоні, заявив, що країни Заходу мають "відмовитися від своєї політики втручання" у справи інших держав та від "нав'язування своїх переконань" за допомогою військової сили.

Як приклад голова Радбезу РФ навів Ірак, звідки мігранти намагалися потрапити до Європи після смерті президента Саддама Хусейна.

"Втікають з Лівії, де Захід знищив главу держави Муаммара Каддафі і довів країну до розвалу. В Афганістані (…) прозахідний режим впав за кілька тижнів. У Сирії (…) намагалися фізично усунути президента Башара Асада і ледь не породили глобальний терористичний конфлікт", — сказав Патрушев.

Потім представник влади країни-агресора заявив, що Захід "фактично встановив свій протекторат" в Україні, "зруйнував" її економіку та "довів суспільство до безправ'я, а окремі верстви населення до злиднів".

"У будь-який момент Україна може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях", — вважає секретар Ради безпеки РФ.

Нагадаємо, днями журналісти Bloomberg повідомили про заклик десятків тисяч резервістів у Росії для підготовки повномасштабного вторгнення в Україну. Начальник ГРУ України Буданов повідомив, що РФ планує вчинити напад на Україну в січні-лютому 2022 року.

У Кремлі назвали заяви про вихідне з РФ прикриття для "провокацій" з боку України, і пообіцяли "найсерйозніші наслідки " у разі їх реалізації. Крім цього, представники російської влади вказали, що Збройні сили Росії не будуть використані проти Києва.