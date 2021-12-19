"Он же Путин, кто его заразит": в Кремле рассказали, как президента РФ берегут от коронавируса

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным все проходят обязательный карантин. Персонал Кремля заставляют проходить усиленные меры эпидбезопасности.

Перспектива заражения коронавирусом президента России Владимира Путина весьма маловероятна. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1", цитаты из которого опубликовало агентство ТАСС.

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"Слушайте — он же Путин, кто его заразит?" – заявил Песков и добавил, что не хочет ни думать, ни говорить о возможности заражения российского президента.

Персонал, который контактирует с Путиным, обязательно придерживается карантинных норм и всех правил эпидбезопасности. Путин полностью привился от COVID-19 и даже поучаствовал в эксперименте с назальной формой вакцины "Спутник V", добавил он.

[ + – ] Желающим встретиться с Путиным придется пройти карантин Фото: kremlin.ru

Кто лично общается с Путиным, проходят обязательный карантин.

"Когда речь идет о президенте, участников мероприятия особенно тестируют", — уточнил Песков.

Хотят ли вакцинироваться в Кремле

Большинство работающих в Кремле либо переболели коронавирусом и имеют к нему иммунитет, либо вакцинировались, отметил Песков.

Так как в администрации Путина работает много молодых людей, часть из них против вакцинации. Но руководству удается их переубедить, потому что в Кремле фиксируются летальные случаи среди работников или их родственников.

[ + – ] Кремль работает и в локдаун Фото: putidorogi-nn.ru

"Производство (в Кремле) похоже на доменную печь, оно непрерывное, все локдауны мы все равно работаем. Но какую-то часть людей мы стараемся на "дистанцию" переводить", — поделился он подробностями работы Кремля.

Напомним, что Путин получил первую дозу вакцины от коронавируса 23 марта этого года . Вторую прививку ему сделали 14 апреля, но не сообщили, каким именно препаратом.Только в ноябре появилась информация о том, что Путину второй раз ввели препарат "Спутник лайт".

В июле Путин хвалил российскую вакцину "Спутник V". По его словам, препарат одобрили более 70 стран.

ВОЗ не спешит одобрять российский "Спутник" поскольку она не вполне соответствует международным стандартам. Некоторые россияне даже ездят в другие страны, чтобы привиться от COVID-19 западными препаратами.