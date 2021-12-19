"Він же Путін, хто його заразить": у Кремлі розповіли, як президента РФ бережуть від коронавірусу

Перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним усі проходять обов'язковий карантин. Персонал Кремля змушують проходити посилені заходи епідбезпеки.

Перспектива зараження коронавірусом президента Росії Володимира Путіна дуже малоймовірна. Про це сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у фільмі Наілі Аскер-заде "Небезпечний вірус. Другий рік" на телеканалі "Росія 1", цитати з якого опублікувало агентство ТАРС.

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"Слухайте — він же Путін, хто його заразить?" – заявив Пєсков та додав, що не хоче ні думати, ні говорити про можливість зараження російського президента.

Персонал, який контактує з Путіним, обов'язково дотримується карантинних норм та всіх правил епідбезпеки. Путін повністю прищепився від COVID-19 і навіть взяв участь в експерименті з назальною формою вакцини "Супутник V", додав він.

[ + – ] Бажаючим зустрітися з Путіним доведеться пройти карантин Фото: kremlin.ru

Хто особисто спілкується із Путіним, проходять обов'язковий карантин.

"Коли йдеться про президента, учасників заходу особливо тестують", — уточнив Пєсков.

Чи хочуть вакцинуватися у Кремлі

Більшість працюючих у Кремлі або перехворіли на коронавірус і мають до нього імунітет, або вакцинувалися, зазначив Пєсков.

Оскільки в адміністрації Путіна працюють багато молодих людей, частина з них проти вакцинації. Але керівництву вдається їх переконати, бо у Кремлі фіксуються летальні випадки серед працівників чи їхніх родичів.

[ + – ] Кремль працює і в локдауні Фото: putidorogi-nn.ru

"Виробництво (у Кремлі) схоже на доменну піч, воно безперервне, всі локдауни ми все одно працюємо. Але якусь частину людей ми намагаємось на "дистанцію" перекладати", — поділився він подробицями роботи Кремля.

Нагадаємо, що Путін отримав першу дозу вакцини від коронавірусу 23 березня цього року. Друге щеплення йому зробили 14 квітня, але не повідомили яким саме препаратом. Тільки в листопаді з'явилася інформація про те, що Путіну вдруге ввели препарат "Супутник лайт".

У липні Путін хвалив російську вакцину "Супутник V". За його словами, препарат схвалили понад 70 країн.

ВООЗ не поспішає схвалювати російський "Супутник", оскільки вона не цілком відповідає міжнародним стандартам. Деякі росіяни навіть їздять в інші країни, щоб зробити щеплення від COVID-19 західними препаратами.