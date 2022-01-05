"Остановить вакцинацию". В Казахстане оппозиционеры озвучили новое требование к власти (видео)

Участники митинга в одном из казахских городов одобрили такую инициативу наряду со снижением цен на коммунальные услуги и обеспечением бесплатного медобслуживания.

На акции протеста против властей в казахстанском городе Жезказган прозвучало требование об "остановке вакцинации". Об этом свидетельствует ролик, опубликованный во вторник, 4 января, пользователем TikTok.

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Так, на кадрах можно увидеть, как толпа людей стоит на митинге, слушая человека, который озвучивает перечень требований к властям страны.

"Признать Жезказаган… зоной экологического бедствия, понизить цены на коммунальные услуги, остановить вакцинацию (предположительно, от коронавируса — ред.)", — сказал мужчина под одобрительные крики протестующих.

[ + – ] Митинг в Жезказгане

Также среди требований было возвращение Жезказгану статуса области, обеспечение граждан Казахстана бесплатным лечением в медицинских центрах, а также установление предельного возраста выхода на пенсию в 50 лет для женщин, родивших четверо и больше детей.

Отметим, что ранее протестующие в ходе протестов не требовали от властей остановить вакцинацию от коронавируса.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомар Токаев объявил, что по отношению к участникам массовых беспорядков будут предприняты максимально жесткие меры, а сам он останется в столице страны Нур-Султане и бежать не планирует.

Тем временем оппозиционеры намерены посадить в тюрьму бывшего президента и экс-председателя Совбеза Казахстана Нурсултана Назарбаева. Участникам восстания уже удалось захватить аэропорт в Алматы, а также филиал одного из телеканалов.