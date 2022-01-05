"Зупинити вакцинацію". У Казахстані опозиціонери озвучили нову вимогу до влади (відео)

Учасники мітингу в одному з казахських міст схвалили таку ініціативу поряд зі зниженням цін на комунальні послуги та забезпеченням безкоштовного медобслуговування.

На акції протесту проти влади в казахстанському місті Жезказган прозвучала вимога про "зупинку вакцинації". Про це свідчить ролик, опублікований у вівторок, 4 січня, користувач TikTok.

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Так, на кадрах можна побачити, як натовп людей стоїть на мітингу, слухаючи людину, яка озвучує перелік вимог до влади країни.

"Визнати Жезказаган... зоною екологічного лиха, знизити ціни на комунальні послуги, зупинити вакцинацію (імовірно, від коронавірусу — ред.)", — сказав чоловік під схвальні крики протестувальників.

[ + – ] Мітинг у Жезказгані

Також серед вимог було повернення Жезказгану статусу області, забезпечення громадян Казахстану безплатним лікуванням у медичних центрах, а також встановлення граничного віку виходу на пенсію в 50 років для жінок, які народили четверо та більше дітей.

Зазначимо, що раніше протестувальники під час протестів не вимагали від влади зупинити вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв оголосив, що стосовно учасників масових заворушень буде вжито максимально жорстких заходів, а сам він залишиться в столиці країни Нур-Султані і втекти не планує.

Тим часом опозиціонери мають намір ув'язнити колишнього президента та ексголову Радбезу Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Учасникам повстання вже вдалося захопити аеропорт в Алмати, а також філію одного з телеканалів.