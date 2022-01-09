Безмятежность и погром. Мародеры обошли стороной элитные ТЦ и ЖК в Алматы — фото

Как сообщает Orda.kz, здания класса "люкс" на проспекте Аль-Фараби остались нетронутыми, а охрана комплексов не засекла ни одной попытки незаконного проникновения.

В казахском городе Алматы, где антиправительственные протесты за несколько дней превратились в городские бои с десантниками, не было ни одной попытки мародерства или нападения на элитные здания на проспекте Аль-Фараби, сообщает местный Telegram-канал Orda.kz.

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Здания, которые относятся к категории "люкс" (ТЦ Esentai Mall, гостиница Ritz-Carlton, ЖК Esentai City) совсем не пострадали. И хотя сейчас они не работают, охранники комплексов утверждают, что во время действия режима чрезвычайного положения попыток мародерства не было.

Погромы в Алматы

Стоит отметить, что в городе во время беспорядков пострадали магазины по продаже техники, ювелирные салоны, рестораны, кафе, банкоматы, многие были разграблены и разгромлены.

В данный момент в Алматы продолжается операция по подавлению протестов, которую власти Казахстана называют антитеррористической. Как сообщает Orda.kz, в целом ситуация в городе стабилизируется. Сейчас проводится уборка, чистка улиц, вывоз мусора. Некоторые магазины уже начали работу, но для обеспечения безопасности поставили охрану. По центральным улицам Алматы патрулирует военная спецтехника, по городу установлены блокпосты.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам основателя проекта "Gulagu.net" Владимира Осечкина, погромы, мародерство и убийства на улицах Казахстана были организованы сотрудниками российских спецслужб. По словам Осечкина, эту информацию передал ему сотрудник ФСБ.

Таким образом российские спецслужбы якобы "обкатали" сценарий для дискредитации мирных протестов. Для этого были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально выпустили для участия в погромах и мародерстве. Также им были поручены атаки на силовиков.

Одновременно казахская оппозиция обвинила военных РФ в расстреле протестов. Сообщается, что солдаты, которые стреляли в участников митинга, были без опознавательных знаков и в черной форме. В громкоговоритель они говорили: "Освободите площадь, будем расстреливать". Хотя в начале разгона лагеря силовики обращались к протестующим только по-казахски. Стоит отметить, что казахские оппозиционеры не предоставили видеоподтверждения своих слов.

Напомним, 6 января, мародеры в Алматы застрелили рэп-исполнителя и режиссера Сакена Битаева. Артист скончался от огнестрельного ранения в легкое, не дождавшись приезда скорой помощи. Как сообщает свидетель трагедии, у рэпера и его друга хотели отобрать машину, в которой они сидели.

Также в результате столкновений с протестующими в Алматы погибли 13 правоохранителей, двоих обезглавили. Коменданты Алматы уверены, что убийство правоохранителей доказывает "террористический и экстремистский характер бандформирований, атаковавших город".

При этом казахские силовики пытались выдать за участника протестных акций в Казахстане известного джазового музыканта из соседней Киргизии — Викрама Рузахунова, которого ищут на Родине. Побитый мужчина на камеру признался в том, что он якобы участвовал в протестах за деньги.