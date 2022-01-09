Безтурботність та погром. Мародери обійшли стороною елітні ТЦ та ЖК в Алмати.

Як повідомляє Orda.kz, будівлі класу "люкс" на проспекті Аль-Фарабі залишилися недоторканими, а охорона комплексів не зафіксувала жодної спроби незаконного проникнення.

У казахському місті Алмати, де антиурядові протести за кілька днів перетворилися на міські бої з десантниками, не було жодної спроби мародерства чи нападу на елітні будинки на проспекті Аль-Фарабі, повідомляє місцевий Telegram-канал Orda.kz.

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Будинки, що належать до категорії "люкс" (ТЦ Esentai Mall, готель Ritz-Carlton, ЖК Esentai City), зовсім не постраждали. І хоча наразі вони не працюють, охоронці комплексів стверджують, що під час дії режиму надзвичайного стану спроб мародерства не було.

Погроми в Алмати

Варто зазначити, що у місті під час заворушень постраждали магазини з продажу техніки, ювелірні салони, ресторани, кафе, банкомати, багато було розграбовано та розгромлено.

На даний момент в Алмати триває операція з придушення протестів, яку влада Казахстану називає антитерористичною. Як повідомляє Orda.kz, загалом ситуація у місті стабілізується. Наразі проводиться прибирання, чищення вулиць, вивіз сміття. Деякі магазини вже розпочали роботу, але для забезпечення безпеки поставили охорону. Центральними вулицями Алмати патрулює військова спецтехніка, в місті встановлені блокпости.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами засновника проекту "Gulagu.net" Володимира Осечкіна, погроми, мародерство та вбивства на вулицях Казахстану були організовані співробітниками російських спецслужб. За словами Осєчкіна, цю інформацію передав йому співробітник ФСБ.

Таким чином, російські спецслужби нібито "обкатали" сценарій для дискредитації мирних протестів. Для цього були задіяні ув'язнені з казахських в'язниць, яких спеціально випустили для участі у погромах та мародерстві. Також їм було доручено атаки на силовиків.

Водночас казахська опозиція звинуватила військових РФ у розстрілі протестів. Повідомляється, що солдати, які стріляли в учасників мітингу, були без розпізнавальних знаків та у чорній формі. У гучномовець вони говорили: "Звільніть площу, розстрілюватимемо". Хоча на початку розгону табору силовики зверталися до протестувальників лише по-казахськи. Варто зазначити, що казахські опозиціонери не надали відеопідтвердження своїх слів.

Нагадаємо, 6 січня, мародери в Алмати застрелили реп-виконавця та режисера Сакена Бітаєва. Артист помер від вогнепального поранення у легені, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги. Як повідомляє свідок трагедії, у репера та його друга хотіли відібрати машину, де вони сиділи.

Також внаслідок зіткнень із протестувальниками в Алмати загинули 13 правоохоронців, двох обезголовили. Комеданти Алмати впевнені, що вбивство правоохоронців доводить "терористичний та екстремістський характер бандформувань, що атакували місто".

При цьому казахські силовики намагалися видати за учасника акцій протесту в Казахстані відомого джазового музиканта з сусідньої Киргизії — Вікрама Рузахунова, якого шукають на Батьківщині. Побитий чоловік на камеру зізнався, що він нібито брав участь у протестах за гроші.