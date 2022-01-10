Российские власти похвастались, что США впервые за 30 лет выслушали их "на равных"

Вице-спикер Совета Федерации Косачев считает, что на переговорах в Женеве был диалог, "а не два монолога".

На переговорах по гарантиям безопасности в Женеве между представителями РФ и США американская сторона выслушала российских коллег в переговорном формате "впервые за три десятилетия". Такое мнение в своем Facebook в понедельник, 10 января, выразил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Это был диалог, а не два монолога. И впервые за три "послевоенных" десятилетия Россия в переговорном формате абсолютно на равных и абсолютно предметно изложила американцам и свои критические озабоченности, и пути их радикального устранения", — сказал представитель российских властей.

Косачев также отметил, что главной "новацией" в случае прошедших переговоров был диалог "на равных". По его словам, ранее американская сторона "купировала в зародыше" попытки такого контакта, "прерывая разговор на первой фразе".

"Сейчас американцам пришлось слушать. Потому что на этот раз Россия жестко обозначила свое намерение прервать любой иной разговор, кроме содержательного и предметного", — считает Косачев.

Также вице-спикер Совфеда РФ сравнил встречу в Женеве с загрузкой "новой оперативной системы во все более устаревающий компьютер" и выразил надежду, что представители США "услышали" российскую сторону. Косачаев добавил, что шанс на перезагрузку отношений РФ и стран Запада "сейчас реально есть".

[ + – ] Константин Косачев о переговорах в Женеве

[ + – ] Константин Косачев о переговорах в Женеве

Ранее Фокус рассказывал, чем завершились переговоры по безопасности между Россией и США в Женеве.

Напомним, после сегодняшней встречи 12 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Россия-НАТО, а 13 января в Вене представители Кремля проведут переговоры с ОБСЕ. В ходе этих встреч стороны обсуждают проект договора о безопасности, предложенный РФ. В нем, в частности, говорится о гарантиях по нерасширению НАТО на территорию Украины. Генсек Альянса Йенс Столтенберг утверждал, что соответствующее требование России противоречит принципам европейской безопасности.