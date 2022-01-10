Російська влада похвалилася, що США вперше за 30 років вислухали її "на рівних"

Віцеспікер Ради Федерації Косачов вважає, що на переговорах у Женеві був діалог, "а не два монологи".

На переговорах щодо гарантій безпеки в Женеві між представниками РФ і США американська сторона вислухала російських колег у переговорному форматі "вперше за три десятиліття". Таку думку у своєму Facebook у понеділок, 10 січня, висловив віцеспікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Це був діалог, а не два монологи. І вперше за три "післявоєнні" десятиліття Росія в переговорному форматі абсолютно на рівних і абсолютно предметно виклала американцям і свої критичні занепокоєння, і шляхи їхнього радикального усунення", — сказав представник російської влади.

Косачов також зазначив, що головною "новацією" в разі переговорів був діалог "на рівних". За його словами, раніше американська сторона "купувала в зародку" спроби такого контакту, "перериваючи розмову на першій фразі".

"Зараз американцям довелося слухати. Тому що цього разу Росія жорстко позначила свій намір перервати будь-яку іншу розмову, крім змістовної та предметної", — вважає Косачов.

Також віцеспікер Радфеду РФ порівняв зустріч у Женеві із завантаженням "нової оперативної системи у комп'ютер, який усе більше старішає" та висловив сподівання, що представники США "почули" російську сторону. Косачаов додав, що шанс на перезавантаження відносин РФ та країн Заходу "зараз реально є".

[ + – ] Костянтин Косачов про переговори в Женеві

[ + – ] Костянтин Косачов про переговори в Женеві

Раніше Фокус розповідав, чим завершилися переговори щодо безпеки між Росією та США в Женеві.

Нагадаємо, після сьогоднішньої зустрічі 12 січня в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Росія-НАТО, а 13 січня у Відні представники Кремля проведуть переговори з ОБСЄ. У ході цих зустрічей сторони обговорюють проєкт договору про безпеку, запропонований РФ. У ньому, зокрема, йдеться про гарантії щодо нерозширення НАТО на територію України. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг стверджував, що відповідна вимога Росії суперечить принципам європейської безпеки.