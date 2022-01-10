Російська влада похвалилася, що США вперше за 30 років вислухали її "на рівних"
Віцеспікер Ради Федерації Косачов вважає, що на переговорах у Женеві був діалог, "а не два монологи".
На переговорах щодо гарантій безпеки в Женеві між представниками РФ і США американська сторона вислухала російських колег у переговорному форматі "вперше за три десятиліття". Таку думку у своєму Facebook у понеділок, 10 січня, висловив віцеспікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов.
"Це був діалог, а не два монологи. І вперше за три "післявоєнні" десятиліття Росія в переговорному форматі абсолютно на рівних і абсолютно предметно виклала американцям і свої критичні занепокоєння, і шляхи їхнього радикального усунення", — сказав представник російської влади.
Косачов також зазначив, що головною "новацією" в разі переговорів був діалог "на рівних". За його словами, раніше американська сторона "купувала в зародку" спроби такого контакту, "перериваючи розмову на першій фразі".
"Зараз американцям довелося слухати. Тому що цього разу Росія жорстко позначила свій намір перервати будь-яку іншу розмову, крім змістовної та предметної", — вважає Косачов.
Також віцеспікер Радфеду РФ порівняв зустріч у Женеві із завантаженням "нової оперативної системи у комп'ютер, який усе більше старішає" та висловив сподівання, що представники США "почули" російську сторону. Косачаов додав, що шанс на перезавантаження відносин РФ та країн Заходу "зараз реально є".
Раніше Фокус розповідав, чим завершилися переговори щодо безпеки між Росією та США в Женеві.
Нагадаємо, після сьогоднішньої зустрічі 12 січня в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Росія-НАТО, а 13 січня у Відні представники Кремля проведуть переговори з ОБСЄ. У ході цих зустрічей сторони обговорюють проєкт договору про безпеку, запропонований РФ. У ньому, зокрема, йдеться про гарантії щодо нерозширення НАТО на територію України. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг стверджував, що відповідна вимога Росії суперечить принципам європейської безпеки.