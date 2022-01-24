Угроза наступления Украины на Донбасс сейчас выше, чем ранее — Песков

Песков вслед за пророссийскими боевиками заговорил о планах Украины решить конфликт на Донбассе силовым путем.

В Кремле считают, что угроза военных провокаций со стороны Украины на неподконтрольных Киеву территориях Донбассу сейчас выше, чем ранее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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В то же время Москва призвала страны НАТО запретить Украине осуществлять силовое урегулирование ситуации на Донбассе.

"Мы в данном случае хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине", — сказал Песков.

Отметим, что с похожим заявлением сегодня выступили и представители пророссийских боевиков в ОРДЛО. "Разведка" боевиков якобы получила сведения о подготовке украинской армии к активным боевым действиям на Донбассе. Силы ООС, по словам представителя "разведки" боевиков Эдуарда Басурина, стягивают к линии боевого соприкосновения вооружение и войска. Оккупанты уверены, что Украина полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта.

В частности, по словам российских наемников, происходит доукомплектовании механизированных подразделений в глубине территории Украины и направлении их на усиление группировки ООС на Донбассе.

Напомним, что эти заявления звучат на фоне стягивания войск России к границам Украины.

Сегодня НАТО решило привести силы союзников в боевую готовность в Восточной Европе. Таким образом, Альянс укрепляет обороноспособность европейских стран в условиях наращивания российских вооруженных сил вокруг Украины.

В свою очередь США и Великобритания сегодня начали эвакуировать из Украины своих дипломатов и их семьи из-за постоянных усилий России по дестабилизации.