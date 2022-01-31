Ускорят дипломатию: премьер Великобритании перед визитом в Украину поговорит с Путиным

Премьер Великобритании попросит президента РФ "отойти от края" в украинском вопросе и предупредит его о жестоком сопротивлении в случае военного вторжения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину 1 февраля, но перед этим позвонит президенту России Владимиру Путину. Об этом написала британская газета The Independent со ссылкой на комментарий Джонсона журналистам.

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Джонсон пробудет в Украине один день, его будет сопровождать министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Сегодня во второй половине дня Джонсон поговорит с Путиным и попросит его "отойти от края" в украинском вопросе, сообщили журналисты.

"Любое вторжение в Украину за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, станет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России", — отметил Джонсон.

Премьер указал, что Путин столкнется с "жестоким и кровавым" сопротивлением украинцев, если Россия начнет вторжение.

Фото: ТАСС

Премьер-министр Великобритании полон решимости "ускорить дипломатические усилия и сдерживание, чтобы избежать кровопролития", говорят источники The Guardian в правительстве.

Самое подходящее время для вторжения России

Глава спецкомитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд в комментарии британскому телеканалу Sky News сказал, что напряженность на границах РФ и Украины напоминает Карибский кризис между СССР и США в октябре 1962 года.

"С точки зрения России, сейчас самое подходящее время для вторжения в Украину, Путин этого давно хотел. Сейчас он наслаждается международным вниманием. Я сомневаюсь, что вторжение произойдет до Олимпиады в Пекине, Китай позаботится об этом", – прогнозирует Эллвуд.

Бывший посол Великобритании в США Кристофер Мейер не возлагает особых надежд на телефонную беседу Джонсона и Путина. По его словам, это необходимо из-за того, что Великобритания 5 декабря 1994 года подписала Будапештский меморандум, гарантирующий независимость и суверенитет Украины.

Мейер не верит во вторжение российских войск в Украину

О визите Джонсона в Киев говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Присутствие высших должностных лиц Запада в Украине снизит угрозу нападения России, полагает глава МИД. Встречу высокопоставленных чиновников в Киеве Кулеба обозначил термином "сетевая дипломатия".

Напомним, что Борис Джонсон отменил запланированный в феврале визит в Японию из-за увеличения военной напряженности на границах Украины и России. Это должен был быть первый визит Джонсона в Японию на его посту премьера с 2019 года.

Джонсон уже обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Украины и возможное вторжение войск РФ в декабре прошлого года. Тогда стороны договорились о соблюдении Минских соглашений, чтобы закончить войну на Донбассе.