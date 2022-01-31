Прискорять дипломатію: прем'єр Великобританії перед візитом в Україну поговорить із Путіним
Прем'єр Великобританії попросить президента РФ "відійти від краю" в українському питанні та попередить його про жорстокий спротив у разі військового вторгнення.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідає Україну 1 лютого, але перед цим зателефонує до президента Росії Володимира Путіна. Про це написала британська газета The Independent із посиланням на коментар Джонсона журналістам.
Джонсон пробуде в Україні один день, його супроводжуватиме міністриня закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Сьогодні в другій половині дня Джонсон поговорить із Путіним і попросить його "відійти від краю" в українському питанні, повідомили журналісти.
"Будь-яке вторгнення в Україну за межі територій, які Росія захопила в 2014 році, стане абсолютною катастрофою для світу та насамперед для Росії", — зазначив Джонсон.
Прем'єр зазначив, що Путін зіткнеться із "жорстоким і кривавим" опором українців, якщо Росія почне вторгнення.
Прем'єр-міністр Великобританії сповнений рішучості "прискорити дипломатичні зусилля і стримування, щоб уникнути кровопролиття", кажуть джерела The Guardian в уряді.Важливо
Найкращий час для вторгнення Росії
Голова спецкомітету Палати громад з оборони Тобіас Еллвуд у коментарі британському телеканалу Sky News сказав, що напруженість на кордонах РФ та України нагадує Карибську кризу між СРСР та США у жовтні 1962 року.
"З точки зору Росії, зараз найкращий час для вторгнення в Україну, Путін цього давно хотів. Зараз він насолоджується міжнародною увагою. Я сумніваюся, що вторгнення відбудеться до Олімпіади в Пекіні, Китай подбає про це", — прогнозує Еллвуд.
Колишній посол Великобританії у США Крістофер Мейєр не покладає особливих надій на телефонну розмову Джонсона та Путіна. За його словами, це необхідно через те, що Великобританія 5 грудня 1994 підписала Будапештський меморандум, що гарантує незалежність і суверенітет України.Важливо
Мейєр не вірить у вторгнення російських військ в Україну
Про візит Джонсона в Київ говорив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Присутність вищих посадових осіб Заходу в Україні зменшить загрозу нападу Росії, вважає глава МЗС. Зустріч високопосадовців у Києві Кулеба позначив терміном "мережева дипломатія".
Нагадаємо, що Борис Джонсон скасував запланований у лютому візит в Японію через збільшення воєнної напруженості на кордонах України та Росії. Це мав бути перший візит Джонсона в Японію на посаді прем'єра з 2019 року.
Джонсон уже обговорював із Путіним ситуацію довкола України та можливе вторгнення військ РФ у грудні минулого року. Тоді сторони домовилися про дотримання Мінських угод, щоби закінчити війну на Донбасі.