Польша поставит Украине ПЗРК "Grom" и ряд польских беспилотников

Премьер-министру Польши удалось убедить ряд европейских политиков в реальности путинской угрозы

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, 1 февраля 2022 года на утреннем брифинге в Варшаве сказал, что будет обсуждать с президентом Зеленским поставки Украине польских ПЗРК "Grom", и нескольких видов оборонительных беспилотников. Кроме того, Матеуш призвал лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска уйти в отставку с поста председателя Европейской народной партии, сообщает Gazeta Prawna

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1 февраля 2022 года Моравецкий отправится в Киев, где встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и Президентом Владимиром Зеленским. В этот же день Киев посетит с официальным визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который обсудит урегулирование ситуации с наращиванием российского присутствия на границах Украины.

"Конечно, мы солидарны с нашими соседями, солидарны с украинцами в той угрозе, которую они испытывают сегодня со стороны России, но солидарности и слов на сегодня недостаточно. Сегодня эти слова должны претворяться в жизнь. Это связано с очень опасной, угрожающей военной обстановкой, и мы также готовы предоставить оборонительное оружие", — сказал Матеуш Моравецкий.

Польский премьер до этого уже говорил о передаче оружия с президентом Анджеем Дудой, и теперь будет разговаривать с премьер-министром и Президентом Украины, с целью уточнения потребностей украинской стороны для защиты от российской агрессии.

На вопрос телеканала TVN24, "что он расскажет Президенту Зеленскому о своей встрече в Мадриде с представителями де-факто пропутинских партий по всей Европе", Матеуш Моравецкий заверил, что уже получает "благодарности и от украинской стороны за такие сильные заявления, которые мы смогли сделать перед публикой после встречи в Мадриде". Мы смогли убедить некоторых наших партнеров, что обстановка серьезная, и путинская угроза реальна, указал Моравецкий.

"И я призываю господина Дональда Туска воспользоваться этими очень жаркими днями, и, во-первых, немедленно уйти с поста председателя Европейской народной партии, которая, в первую очередь, отвечает за строительство "Северного потока — 2", за строительство этого северного газопровода, который из-за российского шантажа, к сожалению, сегодня становится фактом", — добавил Моравецкий. Кроме того, польский премьер призвал Туска повлиять на его немецких коллег по поводу изменения их политики в отношении ETS-u. Речь идет об очень дорогой электроэнергии в Евросоюзе, а также в Польше.

Ранее Фокус сообщал, что Польша начнет поставку украинской стороне оборонительных боеприпасов, об этом сообщил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох.

Польша и Венгрия не планируют эвакуацию своих дипломатов из Украины, соответствующие заявления сделали ранее главы МИД двух стран.

Польша закупит сто мини-дронов, чтобы следить за ситуацией в районе польско-белорусской границы.