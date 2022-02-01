Польща поставить Україні ПЗРК "Grom" і низку польських безпілотників

Прем'єр-міністру Польщі вдалося переконати низку європейських політиків у реальності путінської загрози.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі, 1 лютого 2022 року на ранковому брифінгу у Варшаві сказав, що обговорюватиме з президентом Зеленським постачання Україні польських ПЗРК "Grom" і кількох видів оборонних безпілотників. Крім того, Матеуш закликав лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска піти у відставку з посади голови Європейської народної партії, повідомляє Gazeta Prawna.

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1 лютого 2022 року Моравецький вирушить до Києва, де зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і Президентом Володимиром Зеленським. Цього ж дня Київ відвідає з офіційним візитом прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який обговорить врегулювання ситуації з нарощуванням російської присутності на кордонах України.

"Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами, солідарні з українцями в тій загрозі, яку вони відчувають сьогодні з боку Росії, але солідарності та слів на сьогодні недостатньо. Сьогодні ці слова повинні втілюватися в життя. Це пов'язано з дуже небезпечною, загрозливою військовою ситуацією, і ми також готові надати оборонну зброю", — сказав Матеуш Моравецький.

Польський прем'єр до цього вже говорив про передавання зброї з президентом Анджеєм Дудою, і тепер розмовлятиме з прем'єр-міністром і Президентом України з метою уточнення потреб української сторони для захисту від російської агресії.

На питання телеканалу TVN24, "що він розповість Президенту Зеленському про свою зустріч у Мадриді з представниками де-факто пропутінських партій по всій Європі", Матеуш Моравецький запевнив, що вже отримує "подяки і від української сторони за такі сильні заяви, які ми змогли зробити перед публікою після зустрічі у Мадриді". Ми змогли переконати деяких наших партнерів, що ситуація серйозна, і путінська загроза реальна, зазначив Моравецький.

"І я закликаю пана Дональда Туска скористатися цими дуже спекотними днями, і, по-перше, негайно піти з посади голови Європейської народної партії, яка насамперед відповідає за будівництво "Північного потоку-2", за будівництво цього північного газопроводу, який через російський шантаж, на жаль, сьогодні стає фактом", — додав Моравецький. Крім того, польський прем'єр закликав Туска вплинути на його німецьких колег із приводу зміни їхньої політики щодо ETS-u. Йдеться про дуже дорогу електроенергію в Євросоюзі, а також у Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща почне постачання українській стороні оборонних боєприпасів, про це повідомив голова Бюро нацбезпеки Польщі Павло Солох.

Польща й Угорщина не планують евакуацію своїх дипломатів з України, відповідні заяви зробили раніше глави МЗС двох країн.

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