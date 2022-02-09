Эстония готова принять беженцев из Украины в случае вторжения РФ, — министр соцзащиты

Эстонская чиновница Сигне Рийсало указала, что страна на данный момент может разместить у себя до 2 тысяч человек.

Эстония может разместить на своей территории до 2 тысяч беженцев из Украины в случае, если Россия начнет полномасштабную войну на ее территории. Об этом в интервью радио ERR сообщила министр социальной защиты страны Сигне Рийсало.

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По словам чиновницы, Эстония уже хорошо подготовлена к приему беженцев, отметив, что в обычное время страна готова принять до 100 человек в рамках международной защиты, однако "на случай чрезвычайной ситуации" государство может обеспечить жильем до 2 тысяч просителей убежища. При этом Рийсало назвала маловероятным сценарий, при котором в страну на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ захотят приехать около 20 тысяч украинцев.

"Но если они будут, мы, конечно, будем искать для них дополнительное жилье. И мы активно над этим работаем", — сказала Рийсало.

Министр также сообщила, что до 100 человек Эстония может разместить в микрорайоне Таллина, Вяо, а также в деревне Вягева, что в 125 километрах от столицы. Где власти смогут предоставить жилье еще около 1900 беженцам Рийсало не уточнила.

При этом министр отметила, что возможное прибытие беженцев станет бременем для эстонцев, поэтому важно "не сеять страх", касательно вероятности наплыва большого потока людей в случае полномасштабной военной агрессии России. Эстонская чиновница подчеркнула, что на данный момент неизвестно ни какие шансы на эскалацию есть на данный момент, ни куда украинцы захотят направиться в случае экстренной ситуации.

Напомним, в январе этого года директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Есауленко сообщил, что страна уже готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в связи с угрозой вторжения РФ.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга 9 февраля сообщила, что администрация президента США Джо Байдена пока не располагает информацией о том, какое решение примет российский президент Владимир Путин в отношении Украины. В свою очередь официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова 7 февраля заявила, что США и Великобритания придумали угрозу нападения России на Украину, чтобы устроить провокацию.