Естонія готова прийняти біженців із України в разі вторгнення РФ, — міністр соцзахисту

Естонська чиновниця Сігне Рійсало вказала, що країна наразі може розмістити в себе до 2 тисяч людей.

Естонія може розмістити на своїй території до 2 тисяч біженців із України, якщо Росія розпочне повномасштабну війну на її території. Про це в інтерв'ю радіо ERR повідомила міністр соціального захисту країни Сігне Рійсало.

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За словами чиновниці, Естонія вже добре підготовлена до прийому біженців, зазначивши, що у звичайний час країна готова прийняти до 100 осіб у межах міжнародного захисту, проте "на випадок надзвичайної ситуації" держава може забезпечити житлом до 2 тисяч прохачів притулку. При цьому Рійсало назвала малоймовірним сценарій, за якого до країни на тлі можливого повномасштабного вторгнення РФ захочуть приїхати близько 20 тисяч українців.

"Але якщо вони будуть, ми, звичайно, шукатимемо для них додаткове житло. І ми активно над цим працюємо", — сказала Рійсало.

Міністр також повідомила, що до 100 осіб Естонія може розмістити в мікрорайоні Таллінна, Вяо, а також у селі Вягєва, що за 125 кілометрів від столиці. Де влада зможе надати житло ще близько 1900 біженцям, Рійсало не уточнила.

При цьому міністр зазначила, що можливе прибуття біженців стане тягарем для естонців, тому важливо "не сіяти страх" щодо ймовірності напливу великого потоку людей у разі повномасштабної військової агресії Росії. Естонська чиновниця наголосила, що наразі не відомі ні чи є наразі шанси на ескалацію, ні куди українці захочуть попрямувати в разі екстреної ситуації.

Нагадаємо, у січні цього року директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Єсауленко повідомив, що країна вже готується до можливого напливу біженців із України через загрозу вторгнення РФ.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу 9 лютого повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена поки не має інформації про те, яке рішення ухвалить російський президент Володимир Путін щодо України. У свою чергу офіційна представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова 7 лютого заявила, що США та Великобританія вигадали загрозу нападу Росії на Україну, щоб влаштувати провокацію.