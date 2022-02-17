Больше без обмена капитала на жизнь в Европе: Британия хочет отменить "золотые визы" из-за России

Investor Visa (Tier 1) дает возможность богатым иностранцам получить самый короткий путь к получению британского гражданства. Такая виза в обмен на 2 млн фунтов стерлингов также дает право жить, учиться, работать и вести бизнес на территории Британии.

Британское правительство возможно отменит программу выдачи "золотых виз" из-за злоупотребления схемой преступными группировками из России, Китая и Казахстана. Согласно этой программе, богатые иностранцы имеют возможность ускоренно получить британское гражданство в обмен на капиталы, пишет The Times.

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Вопрос об отмене "золотых виз" для богачей в Британии подняли из-за российской агрессии на украинских границах и "грязных денег" бизнесменов из РФ. Сейчас власти Соединенного Королевства занимаются изучением правил, которые помогут избежать проникновению активов, в частности связанных с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Такие визы появились в Великобритании еще в 2008 году. За последний год было официально выдано 798 "золотых виз", 82 из которых выдали россиянам. Правила получения дважды пересмотрели и ужесточили: в 2015 году (после оккупации Крыма) и в 2019 году, после отравления Скрипаля.

В январе британские власти призвали партнеров делать больше для поддержки Украины во время российской агрессии. Глава МИД Британии Элизабет Трасс не исключила введение санкций против Владимира Путина.

Великобритания в феврале перебросила в Украину более 100 бойцов элитного спецназа. Страна предупреждала, что с усилением агрессии санкции будут активно увеличиваться. Руководство страны также предоставило Украине ракеты, которые помогут противостоять российскому флоту в Черном и Азовском морях.

17 февраля британские и американские разведчики предупредили, что количество российских войск на украинской границе увеличивается. Кремль лишь наращивает мощь.