Більше без обміну капіталу на життя в Європі: Британія хоче скасувати "золоті візи" через Росію

Investor Visa (Tier 1) дає можливість багатим іноземцям отримати найкоротший шлях отримання британського громадянства. Така віза в обмін на 2 млн фунтів стерлінгів також дає право жити, вчитися, працювати й вести бізнес на території Британії.

Британський уряд, можливо, скасує програму видачі "золотих віз" через зловживання схемою злочинними угрупованнями з Росії, Китаю та Казахстану. Згідно з цією програмою, багаті іноземці мають можливість прискорено отримати британське громадянство в обмін на капітали, пише The Times.

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Питання про скасування "золотих віз" для багатіїв у Британії порушили через російську агресію на українських кордонах і "брудні гроші" бізнесменів із РФ. Зараз влада Сполученого Королівства займається вивченням правил, які допоможуть уникнути проникнення активів, зокрема пов'язаних із президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Такі візи з'явилися у Великій Британії ще у 2008 році. За останній рік було офіційно видано 798 "золотих віз", 82 із яких видали росіянам. Правила отримання двічі переглянули та посилили: у 2015 році (після окупації Криму) та у 2019 році, після отруєння Скрипаля.

У січні британська влада закликала партнерів робити більше для підтримки України під час російської агресії. Глава МЗС Британії Елізабет Трасс не виключила запровадження санкцій проти Володимира Путіна.

Великобританія в лютому перекинула в Україну понад 100 бійців елітного спецназу. Країна попереджала, що з посиленням агресії санкції активно збільшуватимуться. Керівництво країни також надало Україні ракети, які допоможуть протистояти російському флоту в Чорному й Азовському морях.

17 лютого британські й американські розвідники попередили, що кількість російських військ на українському кордоні збільшується. Кремль лише нарощує міць.