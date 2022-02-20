Если РФ вторгнется, у нас подорожает бензин. Что пишут в соцсетях США о войне в Европе

Вторжение России Украину беспокоит американцев лишь в связи с подорожанием топлива. Это интересует их немногим больше, чем новость о летчике-долгожителе и спасенной пожарными собаке.

Анализ еженедельной статистики в сети Facebook показал, какие же темы интересуют пользователей на фоне возрастающей эскалации в Европе. Выяснилось, что тема возможной войны не сильно беспокоит американцев, а если и привлекает внимание — то исключительно из-за повышения цен на топливо, сообщает Forbes.

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Издание отмечает, что новости, популярные в сети Facebook всегда отличались от новостей на первых страницах средств массовой информации. Однако, в соцсети вплоть до последней недели все же присутствовала тема Украины. Но впервые за последнее время тема Украины перестала интересовать американских пользователей Facebook. За последние семь дней новости об Украине не попали ни в топ-10, ни в топ-100 по популярности.

В популярных сообщениях Украина присутствовала лишь опосредственно в посте музыканта Кида Рока, который написал, что если Россия вторгнется в Украину, то в Америке подорожает бензин.

"Президент Байден призвал ожидать удар по нашей экономике и повышения цен на бензин, если Россия вторгнется в Украину. Ведь цены на газ до сих пор были такими низкими! И он и масс-медиа явно считают нас идиотами", — написал Кид Рок, собрав около 168 тысяч лайков.

[ + – ] Новость о летчике-долгожителе соперничала с сообщением о подорожании бензина в связи с возможной войной

После этого сообщения идет новость об американском летчике, которому исполнилось 100 лет, и еще меньше американцев заинтересовал факт падения в пятиметровую яму собаки, которую спасли пожарные.

[ + – ] Новость о спасенной пожарными собаке оказалась на третьем месте после новостей о цене та топливо и долгожителе

Тем временем, РФ продолжает перебрасывать свои войска все ближе к украинским границам. Новые эшелоны фиксируют в пределах 30 км от Украины. Российские Вооруженные силы уже достигли готовности к масштабному вторжению в Украину. Об этом сообщают исследователи военных конфликтов в Украине и Сирии Conflict Intelligence Team.

Ранее Фокус сообщал, что с 17 февраля ситуация на Донбассе существенно обострилась. Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую, под обстрел попал детский сад. Затем огонь открыли по Врубовке, где обстреляли лицей и жилые дома. За сутки было зафиксировано около 60 обстрелов. 19 февраля главари "Л/ДНР" объявили всеобщую мобилизацию.