Якщо РФ вторгнеться, у нас подорожчає бензин. Що пишуть у соцмережах США про війну в Європі

Вторгнення Росії Україну турбує американців лише через подорожчання палива. Це цікавить їх трохи більше, ніж новина про льотчика-довгожителя та врятованого пожежного собаку.

Аналіз щотижневої статистики в мережі Facebook показав, які ж теми цікавлять користувачів на тлі зростання ескалації в Європі. З'ясувалося, що тема можливої війни не дуже турбує американців, а якщо й привертає увагу, то виключно через підвищення цін на пальне, повідомляє Forbes.

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Видання зазначає, що новини, популярні у мережі Facebook, завжди відрізнялися від новин на перших сторінках засобів масової інформації. Однак у соцмережі аж до останнього тижня все ж таки була тема України. Але вперше останнім часом тема України перестала цікавити американських користувачів Facebook. За останні сім днів новини про Україну не потрапили ні до топ-10, ні до топ-100 за популярністю.

У популярних повідомленнях Україна була лише опосередковано у пості музиканта Кіда Рока, який написав, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то в Америці подорожчає бензин.

"Президент Байден закликав чекати удару по нашій економіці та підвищення цін на бензин, якщо Росія вторгнеться в Україну. Адже ціни на газ досі були такі низькі! І він і мас-медіа явно вважають нас ідіотами", — написав Кід Рок, зібравши близько 168 тисяч лайків.

[ + – ] Новина про льотчика-довгожителі суперничала з повідомленням про подорожчання бензину через можливу війну

Після цього повідомлення йде новина про американського льотчика, якому виповнилося 100 років, і ще менше американців зацікавив факт падіння в п'ятиметрову яму собаки, якого врятували пожежники.

[ + – ] Новина про врятованого пожежного собаку опинилася на третьому місці після новин про ціну та паливо та довгожителі

Тим часом РФ продовжує перекидати свої війська все ближче до українських кордонів. Нові ешелони фіксують близько 30 км від України. Російські Збройні сили вже досягли готовності до масштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляють дослідники воєнних конфліктів в Україні та Сирії Conflict Intelligence Team.

Раніше Фокус повідомляв, що з 17 лютого ситуація на Донбасі суттєво загострилася. Окупанти обстріляли Станицю Луганську, під обстріл потрапив дитячий садок. Потім вогонь відкрили по Врубівці, де обстріляли ліцей та житлові будинки. За добу було зафіксовано близько 60-ти обстрілів. 19 лютого главарі "Л/ДНР" оголосили загальну мобілізацію.