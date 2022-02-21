Посольство Израиля переезжает из Киева во Львов

Во Львове израильские дипломаты будут помогать соотечественникам покинуть Украину прежде всего через наземные пограничные переходы.

21 февраля министерство иностранных дел Израиля решило перенести свое посольство в Украине из Киева во Львов. Об этом сообщает МИД еврейского государства.

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Причину эвакуации МИД не указал, однако очевидно, что израильские власти опасаются за безопасность дипмиссии из-за возможного вторжения РФ в Украину.

Посольство будет работать в израильском консульстве во Львове.

"После оценки ситуации, проведенной в министерстве иностранных дел, а также обсуждений с различными международными субъектами, министр иностранных дел Яир Лапид решил поручить сотрудникам посольства Израиля в Киеве переехать в консульские учреждения в г. Львов на западе Украины", — сказано в заявлении.

МИД Израиля также сообщает, что консульство во Львове будет помогать израильтянам покинуть Украину, в первую очередь через сухопутные пограничные пункты.

"МИД готов к любому развитию событий, включая возможность покинуть страну. В рамках этого израильские дипломаты, дислоцированные во Львове, а также в Польше, Словакии, Румынии, Молдове и Венгрии, посетили пограничные переходы с Украиной и встретились с властями на КПП, чтобы обеспечить проход израильских граждан, желающих покинуть Украину", — сказано в заявлении.

Как ранее сообщал Фокус, израильский премьер-министр Нафтали Бенет приказал начать немедленную эвакуацию граждан еврейского государства из Украины из-за опасения начала полномасштабного нападения РФ.

Напомним, ранее временно перенести свое посольство во Львов решили власти США, Канады и Великобритании. Перенести свой офис из Киева во Львов также распорядилось руководство НАТО.