Посольство Ізраїлю переїжджає з Києва у Львів

У Львові ізраїльські дипломати допомагатимуть співвітчизникам покинути Україну насамперед через наземні прикордонні переходи.

21 лютого міністерство закордонних справ Ізраїлю вирішило перенести своє посольство в Україні з Києва у Львів. Про це повідомляє МЗС єврейської держави.

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Причину евакуації МЗС не вказало, однак очевидно, що ізраїльська влада побоюється за безпеку дипмісії через можливе вторгнення РФ в Україну.

Посольство працюватиме в ізраїльському консульстві у Львові.

"Після оцінки ситуації, проведеної в міністерстві закордонних справ, а також обговорень з різними міжнародними суб'єктами, міністр закордонних справ Яір Лапід вирішив доручити співробітникам посольства Ізраїлю у Києві переїхати до консульських установ у м. Львів на заході України", — сказано у заяві.

МЗС Ізраїлю також повідомляє, що консульство у Львові допомагатиме ізраїльтянам покинути Україну, насамперед через сухопутні прикордонні пункти.

"МЗС готове до будь-якого розвитку подій, враховуючи можливість покинути країну. У межах цього ізраїльські дипломати, дислоковані у Львові, а також у Польщі, Словаччині, Румунії, Молдові й Угорщині, відвідали прикордонні переходи з Україною та зустрілися з владою на КПП, щоб забезпечити прохід ізраїльських громадян, які хочуть залишити Україну", — сказано у заяві.

Як раніше повідомляв Фокус, ізраїльський прем'єр-міністр Нафталі Бенет наказав розпочати негайну евакуацію громадян єврейської держави з України через побоювання початку повномасштабного нападу РФ.

Нагадаємо, раніше тимчасово перенести своє посольство у Львів вирішила влада США, Канади та Великобританії. Перенести свій офіс із Києва у Львів також розпорядилося керівництво НАТО.