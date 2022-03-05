Жители российского Белгорода сообщили о громком взрыве (видео)

Причины такого явления пока неизвестны, на месте работают экстренные службы.

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщили, что жители Белгорода услышали "громкий хлопок" и стали очевидцами яркой вспышки. Соответствующие видео опубликовал проект Baza.

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Журналисты издания Бел.ру уточнили, что хлопок был слышен рядом с улицей Везельской, также горожане видели облако дыма. Судя по обнародованным кадрам, инцидент произошел около 19:30 по московскому времени (18:30 по Киеву).

Причины этого явления неизвестны. Как сообщили журналистам в мэрии города, безопасности жителей Белгорода ничего не угрожает.

Местные власти также добавили, что сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия.

Напомним, 3 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что РФ может готовить провокацию, в рамках которой может обстрелять свою территорию и обвинить в инциденте украинскую сторону.

Тем временем украинская и российская делегации готовятся провести третий раунд переговоров по поводу полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля. Во время предыдущей встречи представители Украины выступили с требованием обеспечить гуманитарный коридор для жителей пострадавших населенных пунктов, прекратить боевые действия и огласить перемирие.