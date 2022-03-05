Жителі російського Бєлгорода повідомили про гучний вибух (відео)

Причини такого явища поки що невідомі, на місці працюють екстрені служби.

Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що жителі Бєлгорода почули "гучний звук" і стали очевидцями яскравого спалаху. Відповідне відео опублікував проєкт Baza.

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Журналісти видання Бел.ру уточнили, що звук було чути поряд з вулицею Везельською, також містяни бачили хмару диму. Судячи з оприлюднених кадрів, інцидент стався близько 19:30 за московським часом (18:30 за Києвом).

Причини цього явища невідомі. Як повідомили журналістам у мерії міста, безпеці мешканців Бєлгорода нічого не загрожує.

Місцева влада також додала, що співробітники оперативних служб працюють на місці події.

Нагадаємо, 3 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що РФ може готувати провокацію, в межах якої може обстріляти свою територію та звинуватити в інциденті українську сторону.

Тим часом українська та російська делегації готуються провести третій раунд переговорів щодо повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого. Під час попередньої зустрічі представники України виступили з вимогою забезпечити гуманітарний коридор для жителів постраждалих населених пунктів, припинити бойові дії та оголосити перемир'я.