Составить завещание и сдать образцы ДНК: Госдеп США обновил советы по въеду в Украину

Пребывающие в Украине американцы должны проявлять осторожность в связи с ведением боевых действий против армии России, разгула преступности и гражданских беспорядков.

Госдепартамент США посоветовал американцам составить завещание и сдать образцы ДНК перед визитом в Украину. Об этом говорится в рекомендации, обнародованные на сайте посольства США в Украине

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Граждане Соединенных Штатов не должны посещать Украину из-за активной фазы войны с Россией, сообщило ведомство.

Оставшимся в Украине американцам нужно быть весьма осторожным из-за ведения в стране боевых действий, разгула преступности и гражданских беспорядков, говорится в предупреждении.

[ + – ] Враг бомбит жилые дома в Украине

Тем, кто решил не обращать внимание на совет Госдепа и все же собирается въехать в Украину должен сделать следующие приготовления:

составить завещание, назначить получателей страховки или написать доверенность;

обсудить с родственниками, кто будет ухаживать за детьми и домашними животными, следить за имуществом и неликвидными активами (коллекции, произведения искусства и прочее), подготовить пожелания в отношении похорон;

поделиться важными документами и контактной информацией с близкими, чтобы они могли управлять делами гражданина, если он не сможет вернуться в США;

оставить образцы ДНК у врача, чтобы семья имела к ним доступ;

разработать личный план безопасности с родственниками, работодателем или принимающей организацией, проконсультироваться с профессиональной организацией по безопасности;

разработать план общения с семьей, работодателем или принимающей организацией, чтобы они могли контролировать безопасность и местонахождение гражданина. В нем следует указать, с кем нужно связаться в первую очередь и как далее передавать информацию;

зарегистрировать поездку в Украину в программе Госдепартамента Smart Traveler Enrollment Program, чтобы получать уведомления и облегчить определение местоположения при чрезвычайной ситуации.

Пребывающие в Украине граждане США должны немедленно выехать на любом коммерческом или другом частном наземном транспорте, добавили в Госдепе.

[ + – ] Российские военные свозят военную технику

Американцам нужно внимательно следить за публикациями местных органов власти и международных СМИ об изменении условий безопасности и предупреждений о необходимости укрытия, отмечается в уведомлении.

Государственный департамент США приостановил работу посольства США в Киеве с 28 февраля, все консульские услуги в Украине приостановлены, напомнили дипломаты.

Напомним, что перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Госдепартамент призывал американцев экстренно выехать из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить окончание войны в стране. Говоря о требовании РФ отказаться от вступления в НАТО и Крыма, а также признать независимость ОРДЛО, Зеленский сказал, что ультиматумы агрессора выполняться не будут, но допустил поиск компромисса.

Переговорщики от Украины и России 7 марта в Брестской области провели третий раунд переговоров и договорились улучшить логистику гуманитарных коридоров. Стороны продолжат консультации об окончании боевых действий.