Скласти заповіт та здати зразки ДНК: Держдеп США оновив поради щодо в'їду в Україну

Американці, які перебувають в Україні, повинні виявляти обережність у зв'язку з веденням бойових дій проти армії Росії, розгулу злочинності та цивільних заворушень.

Держдепартамент США порадив американцям скласти заповіт та здати зразки ДНК перед візитом в Україну. Про це йдеться в рекомендації, оприлюдненій на сайті посольства США в Україні

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Громадяни Сполучених Штатів не повинні відвідувати Україну через активну фазу війни з Росією, повідомило відомство.

Американцям, що залишилися в Україні, потрібно бути дуже обережним через ведення в країні бойових дій, розгул злочинності та цивільних заворушень, йдеться в попередженні.

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Той, хто вирішив не звертати увагу на пораду Держдепу і все ж таки збирається в'їхати в Україну, має зробити такі приготування:

скласти заповіт, призначити одержувачів страховки чи написати довіреність;

обговорити з родичами, хто доглядатиме дітей та свійських тварин, стежитиме за майном та неліквідними активами (колекції, твори мистецтва та інше), підготувати побажання щодо похорону;

поділитися важливими документами та контактною інформацією з близькими, щоб вони могли керувати справами громадянина, якщо він не зможе повернутися до США;

залишити зразки ДНК у лікаря, щоб сім'я мала до них доступ;

розробити особистий план безпеки з родичами, роботодавцем або організацією, що приймає, проконсультуватися з професійною організацією щодо безпеки;

розробити план спілкування із сім'єю, роботодавцем або організацією, що приймає, щоб вони могли контролювати безпеку і місцеперебування громадянина. У ньому варто зазначити, з ким треба зв'язатися насамперед і далі передавати інформацію;

зареєструвати поїздку в Україну в програмі Держдепартаменту Smart Traveler Enrollment Program, щоб отримувати повідомлення та полегшити визначення місцеперебування за надзвичайної ситуації.

Громадяни США, які перебувають в Україні, повинні негайно виїхати на будь-якому комерційному або іншому приватному наземному транспорті, додали в Держдепі.

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Американцям потрібно уважно стежити за публікаціями місцевих органів влади та міжнародних ЗМІ щодо зміни умов безпеки та попереджень про необхідність укриття, зазначається в повідомленні.

Державний департамент США призупинив роботу посольства США у Києві з 28 лютого, усі консульські послуги в Україні призупинено, нагадали дипломати.

Нагадаємо, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну Держдепартамент закликав американців екстрено виїхати з України.

Президент України Володимир Зеленський 8 березня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну обговорити закінчення війни у країні. Говорячи про вимогу РФ відмовитися від вступу до НАТО та Криму, а також визнати незалежність ОРДЛО, Зеленський сказав, що ультиматуми агресора не виконуватимуться, але допустив пошук компромісу.

Переговорники від України та Росії 7 березня у Брестській області провели третій раунд переговорів та домовилися покращити логістику гуманітарних коридорів. Сторони продовжать консультації щодо закінчення бойових дій.