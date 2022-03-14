ЕС согласовал четвертый пакет санкций против РФ: что известно

Новые ограничения со стороны Евросоюза затронут причастных к полномасштабному вторжению России в Украину.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал четвертый пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения в отношении российских граждан и компаний, причастных к полномасштабному вторжению в Украину. Помимо этого новые меры затронут секторы экономики РФ. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба представительства Франции в ЕС в понедельник, 14 марта.

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В сообщении также говорится о том, что новые санкции в отношении РФ вступят, когда они будут "оперативно опубликованы" в Официальном журнале ЕС.

Помимо этого Комитет постпредов одобрил заявление Евросоюза во Всемирную организацию торговли о войне РФ против Украины, в котором идет речь о приостановке действия пункта о "наибольшем благоприятствовании в отношении РФ и приостановке рассмотрения заявки Беларуси на вступление в ВТО".

Напомним, ранее в этом месяце глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал отключение большего числа российских банков от международной банковской системы SWIFT. На данный момент под такими ограничениям находятся ВТБ, "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Новикомбанк", "Россия", "Открытие" и ВЭБ.РФ.

Также мы писали, что Евросоюз согласовал новые санкции в отношении главы Беларуси Александра Лукашенко за содействие российскому вторжению в Украину.