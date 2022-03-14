ЄС погодив четвертий пакет санкцій проти РФ: що відомо

Нові обмеження з боку Євросоюзу стосуватимуться причетних до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Комітет постійних представників країн Євросоюзу погодив четвертий пакет антиросійських санкцій, до якого увійшли обмеження щодо російських громадян та компаній, причетних до повномасштабного вторгнення в Україну. Крім цього, нові заходи торкнуться секторів економіки РФ. Про це у Twitter повідомила пресслужба представництва Франції у ЄС у понеділок, 14 березня.

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У повідомленні також йдеться про те, що нові санкції щодо РФ набудуть чинності, коли вони будуть "оперативно опубліковані" в Офіційному журналі ЄС.

Крім цього, Комітет постпредів схвалив заяву Євросоюзу у Світову організацію торгівлі про війну РФ проти України, у якій йдеться про зупинення дії пункту про "найбільше сприяння щодо РФ та зупинення розгляду заявки Білорусі на вступ до СОТ".

Нагадаємо, раніше цього місяця голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель анонсував відключення більшої кількості російських банків від міжнародної банківської системи SWIFT. Наразі під такими обмеженнями ВТБ, "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "Новикомбанк", "Россия", "Открытие" та ВЕБ.РФ.

Також ми писали, що Євросоюз погодив нові санкції щодо глави Білорусі Олександра Лукашенка за сприяння російському вторгненню в Україну.