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Мир Российско-украинская война

Пентагон пригрозил Китаю последствиями в случае предоставления помощи России

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Фото: Flickr | Минобороны США пригрозило Китаю последствиями за поддержку России

Минобороны США отметило, что КНР ранее "молчаливо одобряла" вторжение РФ в Украину и отказалась ввести санкции в отношении государства-агрессора.

Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило, что Китай столкнется с "последствиями", если предложит РФ помощь в войне против Украины. Об этом со ссылкой на представителя американского ведомства в своем Twitter сообщил журналист издания Politico Пол Маклири.

"Это (предложение КНР помощи России), вероятно, будет иметь последствия для Китая", — цитирует представителя Пентагона журналист.

Также автор заявления указал, что США видели, как Китай "в основном молчаливо одобрял действия России, отказываясь присоединяться к санкциям" и обвиняя в эскалации страны Запада.

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Напомним, ранее сегодня "последствиями" для Китая пригрозил и советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, однако в его заявлении шла речь о помощи КНР для РФ по обходу санкций, введенных в отношении российского государства за полномасштабную войну против Украины.

Ранее мы писали, что, по данным Financial Times, Россия запросила помощь у Китая, однако в КНР эту информацию опровергли. Тем не менее после публикации этой информации в СМИ стоимость акций китайских компаний снизилась.