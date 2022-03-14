Пентагон пригрозив Китаю наслідками в разі надання допомоги Росії

Міноборони США зазначило, що КНР раніше "мовчазно схвалювала" вторгнення РФ в Україну і відмовилася запровадити санкції щодо держави-агресора.

Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо запропонує РФ допомогу у війні проти України. Про це із посиланням на представника американського відомства у своєму Twitter повідомив журналіст видання Politico Пол Маклірі.

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"Це (пропозиція КНР допомоги Росії), ймовірно, матиме наслідки для Китаю", — цитує представника Пентагону журналіст.

Також автор заяви зазначив, що США бачили, як Китай "переважно мовчазно схвалював дії Росії, відмовляючись приєднуватися до санкцій" та звинувачуючи в ескалації країни Заходу.

Нагадаємо, раніше сьогодні "наслідками" для Китаю пригрозив і радник США з національної безпеки Джейк Салліван, однак у його заяві йшлося про допомогу КНР для РФ щодо обходу санкцій, запроваджених щодо російської держави за повномасштабну війну проти України.

Раніше ми писали, що, за даними Financial Times, Росія запросила допомогу в Китаю, однак у КНР цю інформацію спростували. Проте після публікації цієї інформації у ЗМІ вартість акцій китайських компаній знизилася.