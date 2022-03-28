"Все здоровы, все работают": Лавров назвал "бредятиной" сообщения о болезни Шойгу

Глава МИД РФ заявил, что за публикацию информации о заболевании министра обороны России ответственны спецслужбы Украины и "российские неолибералы".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что информация об ухудшении состояния здоровья министра обороны России Сергея Шойгу, которую распространили ряд СМИ, не соответствует действительности. Об этом российский чиновник заявил в ходе интервью сербским изданиям в понедельник, 28 марта.

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В частности, Лавров заявил, что данные о якобы болезни Шойгу являются "бердятиной", которые распространяют "спецслужбы Украины" и российские "неолибералы, находящиеся сейчас за границей. При этом последним, по словам дипломата, "с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, и они их озвучивают".

"Это все откровенная ложь. Все живы, все здоровы, все работают. Регулярно это можно видеть на экранах телевизоров, в соцсетях… Все правительство работает, администрация президента работает…" — сказал Лавров.

Напомним, по данным российского издания Insider, министр обороны РФ может испытывать проблемы с сердцем. Шойгу не появлялся в публичном пространстве почти две недели — с 11 по 24 марта. Затем российские журналисты распространили видео, снятое в кабинете президента России Владимира Путина во время заседания Совета безопасности, проводившееся в дистанционном режиме. На нем запечатлен экран, на котором в какой-то момент появляется Шойгу.

Ранее Washington Post сообщал, что Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов не вышли на связь с Пентагоном.