"Усі здорові, всі працюють": Лавров назвав "маячнею" повідомлення про хворобу Шойгу

Глава МЗС РФ заявив, що за публікацію інформації про захворювання міністра оборони Росії відповідальні спецслужби України та "російські неоліберали".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевнив, що інформація про погіршення стану здоров'я міністра оборони Росії Сергія Шойгу, яку поширили низка ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це російський чиновник заявив під час інтерв'ю сербським виданням у понеділок, 28 березня.

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Зокрема, Лавров заявив, що дані про нібито хворобу Шойгу є "маячнею", яку розповсюджують "спецслужби України" та російські "неоліберали", які зараз перебувають за кордоном. При цьому останнім, за словами дипломата, "зранку подають матеріали, які необхідно озвучити, і вони їх озвучують".

"Це все відверта брехня. Усі живі, всі здорові, всі працюють. Регулярно це можна бачити на екранах телевізорів, у соцмережах... Весь уряд працює, адміністрація президента працює..." — сказав Лавров.

Нагадаємо, за даними російського видання Insider, міністр оборони РФ може мати проблеми із серцем. Шойгу не з'являвся у публічному просторі майже два тижні – з 11 по 24 березня. Потім російські журналісти розповсюдили відео, зняте в кабінеті президента Росії Володимира Путіна під час засідання Ради безпеки, яке проводилось у дистанційному режимі. На ньому відображено екран, на якому в якийсь момент з'являється Шойгу.

Раніше Washington Post повідомляв, що Шойгу та начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов не вийшли на зв'язок із Пентагоном.