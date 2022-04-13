Крупнейший производитель кофе Lavazza покидает рынок России

Итальянская компания объяснила уход войной, ослаблением рубля и ростом цен на сырье. В Украине также приостановят дистрибуцию из-за "форс-мажорных обстоятельств".

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Крупнейший производитель кофе, итальянская компания Lavazza уходит с рынка России из-за войны в Украине. Об этом говорится в релизе на сайте компании.

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Дистрибуция продукции компании в Украине остановят из-за "форс-мажорных обстоятельств и невозможностью поставок продукции".

Lavazza покинет российский рынок в связи с риском конфликтов, ослаблением рубля и ростом цен на сырье в этом году. Экономисты компании подсчитали, что в 2021 году цены на кофе сортов арабика и робуста выросли на 80% из-за сбоев в цепочках поставок и климатических условий.

Эти факторы, утверждают в Lavazza, повлияют на производство кофе и в текущем году. Ожидается и сокращение урожая из-за неблагоприятной погоды.

[ + – ] В прошлом году цены на кофе сортов арабика и робуста выросли на 80%

"У этому добавляется драматический геополитический сценарий, в котором война между Россией и Украиной оказывает влияние на многие области", — указали специалисты.

Lavazza упомянула международные санкции против России и падение курса рубля.

Гендиректор Lavazza Group Антонио Бараваль считает превосходными финансовые результаты компании за прошлый год и утверждает, что это станет "трамплином" для борьбы с вызовами 2022 года.

[ + – ] Бараваль заявил о росте цен на зеленый кофе

Бараваль связывает сложности с ростом цен на зеленый необжаренный кофе, упаковку, энергию, логистику, и риски из-за геополитической ситуации.

Lavazza владеет одноименным брендом кофе, в ее портфель входят марки Carte Noire, Merrild и Kicking Horse. Компания работает в 140 странах, ей принадлежат девять заводов.

Фокус уже писал, что около 100 компаний-гигантов из США покинули рынок РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину. В их числе: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, General Motors, McDonalds, Starbucks и другие.

Samsung, Coca Cola и Danone также прекратили работать в России.

Из-за санкций 11 апреля РФ фактически объявила дефолт по внешнему долгу, так как хотела выплатить держателям облигаций доходы в рублях, а не в долларах.