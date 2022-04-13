Найбільший виробник кави Lavazza залишає ринок Росії

Італійська компанія пояснила відхід війною, ослабленням рубля та зростанням цін на сировину. В Україні також призупинять дистрибуцію через "форс-мажорні обставини".

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Найбільший виробник кави, італійська компанія Lavazza йде з ринку Росії через війну в Україні. Про це йдеться у релізі на сайті компанії.

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Дистрибуція продукції компанії в Україні зупинять через "форс-мажорні обставини і неможливість постачання продукції".

Lavazza залишить російський ринок через ризик конфліктів, ослаблення рубля і зростання цін на сировину цього року. Економісти компанії підрахували, що у 2021 році ціни на каву сортів арабіка та робусту зросли на 80% через збої в ланцюжках поставок та кліматичні умови.

Ці фактори, стверджують у Lavazza, вплинуть на виробництво кави і цього року. Очікується і скорочення врожаю через несприятливу погоду.

[ + – ] Минулого року ціни на каву сортів арабіка та робусту зросли на 80%.

"У цьому додається драматичний геополітичний сценарій, у якому війна між Росією та Україною впливає на багато сфер", — зазначили фахівці.

Lavazza згадала міжнародні санкції проти Росії та падіння курсу рубля.

Гендиректор Lavazza Group Антоніо Бараваль вважає чудовими фінансові результати компанії за минулий рік та стверджує, що це стане "трампліном" для боротьби із викликами 2022 року.

[ + – ] Бараваль заявив про зростання цін на зелену каву

Бараваль пов'язує складнощі зі зростанням цін на зелену необсмажену каву, упаковку, енергію, логістику та ризики через геополітичну ситуацію.

Lavazza володіє однойменним брендом кави, до її портфелю входять марки Carte Noire, Merrild та Kicking Horse. Компанія працює у 140 країнах, їй належать дев'ять заводів.

Фокус уже писав, що близько 100 компаній-гігантів із США залишили ринок РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. Серед них: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, General Motors, McDonalds, Starbucks та інші.

Samsung, Coca Cola та Danone також припинили працювати в Росії.

Через санкції 11 квітня РФ фактично оголосила дефолт по зовнішньому боргу, оскільки хотіла виплатити власникам облігацій доходи в рублях, а не в доларах.