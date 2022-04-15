Британия заморозила активы соратников Абрамовича на $10 млрд

В первый день полномасштабной войны РФ против Украины бизнесмен передал две компании своим партнерам. Теперь они попали в санкционный список.

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В четверг, 14 апреля, Великобритания ввела санкции против двух близких соратников российского бизнесмена Романа Абрамовича, директора футбольного клуба "Челси" Евгения Тененбаума и бизнес-партнера Давида Давидовича, заморозив их активы на сумму 10 млрд долларов в ответ полномасштабную войну РФ против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

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Эта заморозка активов стала крупнейшей, когда-либо вводившейся со стороны правительства Соединенного Королевства, отметили в ведомстве.

Журналисты отметили, что в ограничения также включен запрет на въезд в Великобританию или пребывание в этой стране для Давидовича.

"Мы ужесточаем давление на военную машину (президента России Владимира) Путина и нацеливаемся на круг людей, наиболее близких к Кремлю. Мы будем продолжать вводить санкции до тех пор, пока Путин не потерпит неудачу в Украине", — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По данным издания, Абрамович передал Тененбауму и Давидовичу две компании в день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

24 февраля Тененбаум, директор "Челси", которого на сайте клуба называют одним из "ближайших сподвижников" Абрамовича, получил полный контроль над компанией Ervington Investments Limited, которая инвестировала по меньшей мере в восемь фирм, в том числе и в крупнейшую IT-компанию РФ "Яндекс".

Что касается Давидовича, то ему Абрамович 24 февраля передал компанию Norma Investments, которая владела долями в компаниях, занимающихся возобновляемым топливом и биотехнологиями.

Абрамович был среди нескольких состоятельных россиян, добавленных в прошлом месяце в санкционный список Британии и Европейского союза. Он отрицает, что имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 13 апреля в четверг Королевский суд острова Джерси, который входит в юрисдикцию Великобритании, заморозил активы, связанные с Абрамовичем, на сумму 7 миллиардов долларов.

Ранее СМИ писали, что из-за санкций Абрамович просит своих друзей из США одолжить ему по миллиону долларов,