Британія заморозила активи соратників Абрамовича на $10 млрд

Першого дня повномасштабної війни РФ проти України бізнесмен передав дві компанії своїм партнерам. Тепер вони потрапили в список санкцій.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У четвер, 14 квітня, Великобританія ввела санкції проти двох близьких соратників російського бізнесмена Романа Абрамовича, директора футбольного клубу "Челсі" Євгена Тененбаума та бізнес-партнера Давида Давидовича, заморозивши їхні активи на суму 10 млрд доларів у відповідь повномасштабну війну РФ проти України. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву британського уряду.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Це заморожування активів стало найбільшим, що коли-небудь вводилося з боку уряду Сполученого Королівства, зазначили у відомстві.

Журналісти зазначили, що в обмеження також включили заборону на в'їзд у Великобританію або перебування в цій країні для Давидовича.

"Ми посилюємо тиск на військову машину (президента Росії Володимира) Путіна та націлюємося на коло людей, найближчих до Кремля. Ми продовжуватимемо вводити санкції доти, доки Путін не зазнає невдачі в Україні", — заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

За даними видання, Абрамович передав Тененбауму та Давидовичу дві компанії в день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

24 лютого Тененбаум, директор "Челсі", якого на сайті клубу називають одним із "найближчих сподвижників" Абрамовича, отримав повний контроль над компанією Ervington Investments Limited, яка інвестувала щонайменше у вісім фірм, у тому числі й у найбільшу IT-компанію РФ "Яндекс".

Щодо Давидовича, то йому Абрамович 24 лютого передав компанію Norma Investments, яка володіла частками в компаніях, що займаються відновлюваним паливом і біотехнологіями.

Абрамович був серед кількох заможних росіян, доданих минулого місяця до списку санкцій Британії та Європейського союзу. Він заперечує, що має тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 13 квітня в четвер Королівський суд острова Джерсі, який входить до юрисдикції Великобританії, заморозив активи, пов'язані з Абрамовичем, на суму 7 мільярдів доларів США.

Раніше ЗМІ писали, що через санкції Абрамович просить своїх друзів із США позичити йому по мільйону доларів.